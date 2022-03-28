Мерседес Аллы Пугачевой попал в аварию в Одинцово, пока певица с семьей находилась в Израиле

Уже несколько недель артистка с семьёй находится за границей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алла Пугачева вместе с детьми покинула Россию через несколько дней после начала спецоперации России в Украине. 28 февраля семью певицы видели в аэропорту «Внуково -3».

Вскоре выяснилось, что звёздное семейство отправилось в Израиль. Там Алла с Максимом Галкиным и детьми поселились в городе Кесария. После череды новостей об отъездах известных артистов и политиков из России, внезапное исчезновение народной артистки из страны уже не казалось общественности простым совпадением. Поползли слухи об эмиграции звёздной семьи.

Но недавно Примадонна опровергла эту информацию, объяснив свою поездку в Израиль другими причинами. По её словам, это долгожданный отпуск для неё и Максима, каникулы для детей и возможность пройти лечение. Алла Пугачёва заявила о своём намерении вернуться в Москву. Эту информацию подтвердила и Мила Ставицкая — близкая подруга Аллы и крёстная её детей. Она сообщила, что Пугачёва слишком привязана к родине и обязательно приедет обратно.

Уже несколько недель артистка с семьёй находится за границей, за это время она успела пропустить несколько событий. В том числе ежегодный "праздник желтых цветов" и аварию с участием своего Мерседеса.

— 22 марта около 8.30 часов утра на 6 км автодороги Аниково-Агафоново-Кубинка было зафиксировано ДТП с участием автомобилей ГАЗ и Мерседес S500. По факту столкновения были получены противоречивые показания водителей, — сообщил источник kp.ru.

По факту столкновения были получены противоречивые показания водителей, — сообщил источник kp.ru.

Разобраться, что произошло на самом деле поначалу было непросто. Оба водителя настаивали на своей правоте. Договориться самостоятельно они никак не могли, поэтому протокол передали в ГИБДД. Инспекторам удалось выяснить, что водитель автомобиля ГАЗ по невнимательности не заметил знаков, и не пропустив Мерседес, влетел в него на перекрёстке. К счастью, в аварии никто не пострадал. Пассажиров ни в одной из машин не было. Кто был за рулём Мерседеса пока неизвестно. Журналистам kp.ru удалось связаться с владельцем ГАЗ, он рассказал свою версию событий.

— В тот день машину нужно было отогнать в сервис на обслуживание, но у меня были другие дела, и сделать это согласился один мой знакомый. Видимо он себя неправильно повёл на дороге и произошло столкновение с другой машиной. Мне пришлось обратиться к адвокату, чтобы уладить этот вопрос, очень много нервов у меня отняло это недоразумение, — сообщил владелец.

Об ущербе, который был причинён Мерседесу Аллы Пугачевой пока не сообщается.