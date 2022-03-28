Минобороны России доставило в поселок в Киевской области 20 тонн гуманитарной помощи

Более 2 тысяч жителей поселка Дымер Киевской области получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, детское питание

Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи населенный пункт Дымер, что в Киевской области.

- Выдают продукты, помогают людям которые месяц сидели без электричества и воды. Украинские власти нам никакой помощи не оказывали. А российские военные выдают даже горючее для работ на полях и огородах, с ними можно решить оперативно все вопросы, - говорят жители Дымер.

В результате проведенной гуманитарной акции более 2 тысяч жителей поселка Дымер Киевской области получили продуктовые наборы, лекарственные препараты, детское питание и средства детской гигиены.

- В ходе гуманитарной акции военные медицинские специалисты провели прием жителей города нуждающимся в медицинской помощи, оказали им помощь и обеспечили необходимыми лекарствами, - подчеркнули также в Минобороны России.

Отметим, что безопасность доставки гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области обеспечивают военнослужащие Вооруженных сил и Росгвардии.

- Выбирайтесь из подвалов, помощь пришла, - призывает один из пострадавших от киевского режима.

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