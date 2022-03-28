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Политика28 марта 2022 10:35

Как выглядит Чернобыльская АЭС после начала спецоперации на Украине

Сайт kp.ru подготовил фото с ЧАЭС, чтобы показать, как территория изменилось с приходом российских военных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Станцию охраняют подразделения Росгвардии совместно с сотрудниками служб безопасности этих ядерных объектов

Станцию охраняют подразделения Росгвардии совместно с сотрудниками служб безопасности этих ядерных объектов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале 2022 года в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделениями российских Воздушно-десантных войск была достигнута договоренность с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС на время спецоперации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как писал сайт kp.ru, в Роспотребнадзоре накануне сообщили, что осуществляют регулярный мониторинг радиационного фона в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Саму станцию охраняют подразделения Росгвардии совместно с сотрудниками служб безопасности этих ядерных объектов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости