Как выглядит Чернобыльская АЭС после начала спецоперации на Украине

Станцию охраняют подразделения Росгвардии совместно с сотрудниками служб безопасности этих ядерных объектов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале 2022 года в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделениями российских Воздушно-десантных войск была достигнута договоренность с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС на время спецоперации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как писал сайт kp.ru, в Роспотребнадзоре накануне сообщили, что осуществляют регулярный мониторинг радиационного фона в России в связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Саму станцию охраняют подразделения Росгвардии совместно с сотрудниками служб безопасности этих ядерных объектов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН