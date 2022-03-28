Дмитрий Песков: Дискуссии на тему - произошёл ли перелом в спецоперации - на общую погоду не влияют

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... В последние дни, особенно в конце прошлой недели, на государственных телевизионных каналах, правда, не в новостных программах, а на ток-шоу, можно было услышать дискуссии, они велись на полном серьезе, на тему: произошел ли перелом в проведении военной спецоперации на Украине? - поделился с официальным представителем Кремля в понедельник, 28 марта, журналист kp.ru. - Как к этой терминологии относятся в Кремле? Насколько она, как, впрочем, и дискуссия на эту тему, уместна?

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Мы с вами слышим каждый день заявления представителей нашего Министерства обороны, вот нужно руководствоваться заявлениями наших военных. Давайте мы ток-шоу все-таки, это удовольствие, оставим в качестве привилегии участников этих телевизионных мероприятий.

- На в этих ток-шоу звучат и такие темы, как-то: вот, российские войска проводят ротацию, уставшие части выводятся. Значит, дескать, «спецоперация не укладывается в сроки», которые первоначально были определены. Это тоже - на полном серьезе. Как к таким пассажам относятся в Кремле?

- Как к обмену мнениями частных лиц...

- То есть, на погоду они не влияют, вы считаете?

- ...Кто-то обладает большими экспертными знаниями, - считает пресс-секретарь, - кто-то из них обладает меньшими экспертными знаниями.

- И на общую погоду это не влияет...

- Нет, - заключил Песков.

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Военная спецоперация на Украине 28 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 марта 2022 года (подробнее)

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