Сколько будут стоить лекарства и получится ли их купить. Эксперт ответил на главные вопросы о медикаментах на фоне санкций

Число таблеток в упаковках будет уменьшаться, а стоимость препаратов вырастет как минимум на 20 процентов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аптеки пережили пик ажиотажного спроса. Истерика коснулась в том числе препаратов для гормональной терапии «Эутирокс» и «L-Тироксин», а также инсулиновых лекарств для лечения диабета. Теперь в аптеки и розничные сети продажи вновь налажены поставки. Но на сколько хватит лекарств, и что будет с ценами? «Комсомолка» поговорила с иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании и специалистом по фармрынку Николаем Крючковым.

СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ ЛЕКАРСТВА

Число таблеток в упаковках будет уменьшаться, а стоимость препаратов вырастет как минимум на 20 процентов, считает эксперт.

- Действительно, сейчас препараты на полки вернулись, но это временное решение сложной ситуации, - говорит Николай Крючков. - Резкого скачка цен на лекарства избежать не удастся. Да, идет разговор о государственных дотациях, но скорее это возможно для сегмента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Однако даже по некоторым категориям препаратов в сегменте ЖНВЛП цены могут подскочить на 10 – 15 процентов, по другим – от 20 до 40 процентов. В коммерческом же секторе к середине – концу лета цены на лекарства вырастут в 1,5 раза.

БУДЕТ ЛИ ДЕФИЦИТ ЛЕКАРСТВ

Если производство и реализация препаратов становится нерентабельной, то препарат с полок пропадает, говорит Николай Крючков. Дефицит, скорее всего, не коснется госпитального сектора, а вот аптеки его могут почувствовать. Тогда речь пойдет об ответственности бизнеса по соблюдению контрактов, о желании выполнить обязательства и закрыть те поставки лекарств, которые были запланированы по старым ценам. А дальше – естественный рост стоимости, избежать которого невозможно из-за инфляции.

- Рост цен – это вопрос нескольких месяцев. Новые госзакупки также будут проходить уже по повышенным ценам. Это касается и препаратов по 14-ти самым высокозатратным в лечении нозологиям, в которые входят и ВИЧ, и гепатит В и С. По ним контракты заключены до конца года, поставки будут в этот период по прежним ценам, а дальше будет рост стоимости, - говорит эксперт.

С нехваткой лекарств для льготников могут столкнуть в самое ближайшее время регионы. Это и препараты для лечения и контроля диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринологические препараты, те самые, что исчезали сейчас.

- Такие контракты заключаются меньше, чем на год. Безусловно, есть запасы на складах, но вопрос, насколько их хватит. Думаю, что для разных регионов по-разному, но речь идет о полугоде. Потом будут другие цены, и появится необходимость в дотациях для производителей и дистрибьюторов, которые покроют хотя бы треть цены, чтобы для потребителей стоимость лекарства оставалась все же посильной, - считает Николай Крючков.

СПАСУТ ЛИ НАС ИНДИЯ И КИТАЙ

Дженерики, лекарства – аналоги оригинальных – в России есть по многим жизненно-важным позициям, но их производство не является экономически рентабельным.

- Это скорее вопрос безопасности страны, чем рынка. Дженерики дешевые, и если их производить только для внутреннего рынка и еще нескольких небольших соседних стран, то это производство просто не будет окупаться. В этом план Россия – не Индия, которая производит лекарства для очень многих стран, включая и гигантский рынок США. Индия берет огромными объемами поставок, а у нас такой возможности нет, - говорит эксперт.

Плюс к этому и Индия, и Китай не будут для России сдерживать цены на лекарства, особенно, если для них на российском рынке не будет достойных конкурентов.

- Есть и технологическая сложность. Дженерики должны быть копией оригинального лекарства, но очень многое зависит от субстанции, от того, какие технологии задействованы при производстве препарата. Для каждого дженерика, прежде чем препарат выйдет на рынок, необходимо исследование его терапевтических свойств. Кроме того, нужна фармэкспертиза перед регистрацией, которая проверяет соответствие субстанции оригиналу, степень ее очистки. То есть, потребуется доказать, что отличия в препарате от оригинала не существенны, что его можно применять для лечения, - говорит Николай Крючков.

Кроме того, переходить на самые дешевые субстанции для того, чтобы производство было недорогим, – не самая хорошая идея, хотя она и может показаться экономически привлекательной. Пострадают пациенты.

СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ - ВСЕ?

Высокотехнологичные препараты, лекарства, разработанные с применением биоинженерии, – это то направление, в котором может развиваться фармакология в России, считает эксперт, однако при условии, что рынком сбыта будет не только Россия, а, например, страны Южной Америки, Азии, Африки, Ближнего Востока.

- Но это долгосрочная история, которая потребует существенных инвестиций и может заработать на каком-то уровне через 5 лет, а полноценно – лет через 15. Тем не менее, именно вокруг высокотехнологичных разработок в фармакологии сможет формироваться экономика, поскольку это и высококвалифицированные специалисты, ученые, и сервисные компании, и разработка маркетинговой стратегии. Плюс к этому – заводы по производству лекарств, развитие химии и биотехнологий, информатики и математики. Этот поезд для России на мировой арене еще не ушел, в отличие от истории с дженериками, по которым мы на мировом уровне не сможем конкурировать уже никогда, - считает Николай Крючков.