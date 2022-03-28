Сергей Лавров: "В Евросоюзе есть здравомыслящие лидеры, которые видят пагубность разжигания русофобии"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

О ПЕЩЕРНОЙ РУСОФОБИИ ЗАПАДА

- Я думаю, всегда будет найден повод (для санкций против России. - Ред.), поскольку цель не решить какую-то конкретную проблему, а цель заключается в том, чтобы сдерживать развитие России в стратегическом, геополитическом плане. Поэтому умение Запада искать поводы нам хорошо известно.

Единственное, что поразило на нынешнем этапе, это всплеск такой беспрецедентный, я бы даже сказал взрыв «пещерной русофобии», которая проснулась практически во всех западных государствах и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают.

Просто так, за один день, пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали. И мы будем, разумеется, делать из этого соответствующие выводы. Но мы осознаем, что в ЕС есть здравомыслящие лидеры, которые видят всю пагубность разжигания такого рода русофобии.

ОБ ИЗОЛЯЦИИ РОССИИ

- Никакой изоляции нет. С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией. У нас огромное количество партнеров в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Есть добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами.

Мы действительно наблюдаем беспрецедентное давление в рамках общей кампании, которую некоторые западные политики называют «тотальной войной против России», в которой все средства хороши.

Отмечу, что это началось далеко не сейчас. Последние, наверное, лет 10 Евросоюз в рамках своих отношений со странами, стремящимися вступить в это объединение, начинает требовать от них и, наверное, сербы об этом хорошо знают, присоединения ко всем внешнеполитическим инициативам.

О ПЕРЕГОВОРАХ С УКРАИНОЙ

- Встреча (Путина и Зеленского. - Ред.) нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам. Внутриукраинский конфликт так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться «вот, что ты думаешь, что я думаю?» - это сейчас просто будет контрпродуктивно. Переговоры продолжаются.

Они возобновятся буквально сегодня-завтра в Стамбуле, уже в очном режиме после целой серии видеоконференций. И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом. Результатом, который будет достигать принципиальных для нас целей.