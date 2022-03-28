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Политика28 марта 2022 11:15

Сергей Лавров: "В Евросоюзе есть здравомыслящие лидеры, которые видят пагубность разжигания русофобии"

Глава МИД РФ дал интервью ряду сербских СМИ. Публикуем наиболее важные заявления министра
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

О ПЕЩЕРНОЙ РУСОФОБИИ ЗАПАДА

- Я думаю, всегда будет найден повод (для санкций против России. - Ред.), поскольку цель не решить какую-то конкретную проблему, а цель заключается в том, чтобы сдерживать развитие России в стратегическом, геополитическом плане. Поэтому умение Запада искать поводы нам хорошо известно.

Единственное, что поразило на нынешнем этапе, это всплеск такой беспрецедентный, я бы даже сказал взрыв «пещерной русофобии», которая проснулась практически во всех западных государствах и которую лидеры этих государств активнейшим образом поощряют и подпитывают.

Просто так, за один день, пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали. И мы будем, разумеется, делать из этого соответствующие выводы. Но мы осознаем, что в ЕС есть здравомыслящие лидеры, которые видят всю пагубность разжигания такого рода русофобии.

ОБ ИЗОЛЯЦИИ РОССИИ

- Никакой изоляции нет. С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией. У нас огромное количество партнеров в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Есть добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами.

Мы действительно наблюдаем беспрецедентное давление в рамках общей кампании, которую некоторые западные политики называют «тотальной войной против России», в которой все средства хороши.

Отмечу, что это началось далеко не сейчас. Последние, наверное, лет 10 Евросоюз в рамках своих отношений со странами, стремящимися вступить в это объединение, начинает требовать от них и, наверное, сербы об этом хорошо знают, присоединения ко всем внешнеполитическим инициативам.

О ПЕРЕГОВОРАХ С УКРАИНОЙ

- Встреча (Путина и Зеленского. - Ред.) нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам. Внутриукраинский конфликт так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться «вот, что ты думаешь, что я думаю?» - это сейчас просто будет контрпродуктивно. Переговоры продолжаются.

Они возобновятся буквально сегодня-завтра в Стамбуле, уже в очном режиме после целой серии видеоконференций. И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом. Результатом, который будет достигать принципиальных для нас целей.

Политика: В ВЕРХАХ