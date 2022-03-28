Европа будет «сражаться» с Россией до последнего европейца

Петер Хаук призвал земляков «мёрзнуть назло Кремлю»

Выражение «Европа будет сражаться с Россией за американские интересы до последнего европейца» перестаёт быть шуткой. Министр сельского хозяйства германской земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук призвал земляков «мёрзнуть назло Кремлю».

Причина банальна — в отместку за денацификацию Украины, Запад ввёл против Москвы «санкции из ада» — и вдруг обнаружил, что те бьют по нему едва ли не сильнее. Например, теперь Евросоюз по сути должен отказаться от закупок энергоносителей с одной седьмой части суши. Как же быть? Можно срезать собственное потребление. Например, оставив простых бюргеров без отопления:

— Мы должны перекрыть Путину его денежный вентиль. Для этого надо и нам закрыть наши газовые и нефтяные краны, чтобы у свободы в Европе появился шанс, — требует Петер Хаук. И сразу переходит к практическим рекомендациям: — Температуру в плюс 15 градусов зимой [в помещении] можно пережить, никто от этого не умрёт.

Притом, что, по крайней мере, в России температура в отапливаемом доме по нормативам должна составлять не менее 20 градусов.

Можно сказать: это лишь небольшой региональный политик, хотя и не последний функционер ХДС/ХДС (партии Ангелы Меркель, ещё недавно пребывавшей у власти).

Однако с похожими требованиями выступают и его коллеги из других федеральных земель. Например, в начале марта представители «Зелёных» (правящая партия) в Сенате Гамбурга призвали немцев «не включать отопление, чтобы русские больше не получали денег за газ».

При этом на саму германскую элиту подобная «новая нормальность» и жёсткие бытовые ограничения не распространяются. Так, в прошлом году страну сотряс скандал, когда министр здравоохранения Йенс Шпан загадочным образом — возможно, не без коррупционных схем — накопил на роскошную виллу в Берлине. А когда об этом решили написать журналисты — попытался официально запретить публикации, ссылаясь на «тайну частной жизни».

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