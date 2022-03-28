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В мире28 марта 2022 11:25

Европа будет «сражаться» с Россией до последнего европейца

Немецкий министр призвал европейцев «мёрзнуть назло России»
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Петер Хаук призвал земляков «мёрзнуть назло Кремлю»

Петер Хаук призвал земляков «мёрзнуть назло Кремлю»

Выражение «Европа будет сражаться с Россией за американские интересы до последнего европейца» перестаёт быть шуткой. Министр сельского хозяйства германской земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук призвал земляков «мёрзнуть назло Кремлю».

Причина банальна — в отместку за денацификацию Украины, Запад ввёл против Москвы «санкции из ада» — и вдруг обнаружил, что те бьют по нему едва ли не сильнее. Например, теперь Евросоюз по сути должен отказаться от закупок энергоносителей с одной седьмой части суши. Как же быть? Можно срезать собственное потребление. Например, оставив простых бюргеров без отопления:

— Мы должны перекрыть Путину его денежный вентиль. Для этого надо и нам закрыть наши газовые и нефтяные краны, чтобы у свободы в Европе появился шанс, — требует Петер Хаук. И сразу переходит к практическим рекомендациям: — Температуру в плюс 15 градусов зимой [в помещении] можно пережить, никто от этого не умрёт.

Притом, что, по крайней мере, в России температура в отапливаемом доме по нормативам должна составлять не менее 20 градусов.

Можно сказать: это лишь небольшой региональный политик, хотя и не последний функционер ХДС/ХДС (партии Ангелы Меркель, ещё недавно пребывавшей у власти).

Однако с похожими требованиями выступают и его коллеги из других федеральных земель. Например, в начале марта представители «Зелёных» (правящая партия) в Сенате Гамбурга призвали немцев «не включать отопление, чтобы русские больше не получали денег за газ».

При этом на саму германскую элиту подобная «новая нормальность» и жёсткие бытовые ограничения не распространяются. Так, в прошлом году страну сотряс скандал, когда министр здравоохранения Йенс Шпан загадочным образом — возможно, не без коррупционных схем — накопил на роскошную виллу в Берлине. А когда об этом решили написать журналисты — попытался официально запретить публикации, ссылаясь на «тайну частной жизни».

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