«Айфоны» заканчиваются, но могут вернуться. Без Apple

Запасов «айфонов» и «самсунгов», по утверждениям ритейлеров, хватит на два-три месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запасов «айфонов» и «самсунгов», по утверждениям ритейлеров, хватит на два-три месяца. Некоторые более доступные по цене «яблочные» модели — в частности, 11 и 12 «айфон» уже практически в дефиците.

Как сообщили «КП» в онлайн-сервисе сравнения цен и товаров Price.ru, наибольший ажиотаж возник даже не вокруг ускользающих от нас «айфонов», а вокруг «яблочных» ноутбуков. Некоторые модели MacBook c 23 февраля по 15 марта подорожали в 2 — 2,5 раза. Аналитики price.ru объясняют так: представители ряда профессий, связанных с разного рода графикой и картинками — от продуктовых дизайнеров до аналитиков, - работают преимущественно на операционной системе iOS, то есть нужен именно Mac.

Впрочем, резкий рост цен на «санкционную» электронику уже сделал популярные ранее модели недоступными для абсолютного большинства чисто по финансовым причинам. Например, MacBook Pro MK1E3 нынче стоит почти полмиллиона.

С «самсунгами» ситуация тоже не ах, хотя и получше, чем с «яблоками». На популярные модели мобильников и планшетов Galaxy цены выросли в пределах 40-50%.

Американские санкции теоретически не распространяются на персональные компьютеры и мобильники, которые покупаются для личных нужд и «для дома, для семьи». С европейскими — сложнее. Там устанавливается порог стоимости, после которого товар считается «роскошью» и его поставлять в Россию нельзя. Для домашней электроники, включая смартфоны, это 750 евро.

Тем не менее американская Apple с 1 марта объявила о приостановке поставок в Россию всей своей техники. Чуть позже поставки смартфонов и другой бытовой электроники свернула южнокорейская Samsung. Остаются на нашем рынке так же популярные у россиян китайские Xiaomi (второе место по продажам смартфонов после Samsung, третье было у Apple) и Huawei (смартфоны и многими любимые фитнес-браслеты Honor).

Но и с техникой из Поднебесной сейчас не все просто.

-Цены на китайскую электронику также выросли. Например, смартфон Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB к середине марта подорожал на 24% (средняя цена в России на 14 марта - 29 260 руб), - сообщили в price.ru. - Это связано с двумя вещами. Во-первых, с нарушенными логистическими цепочками. А во-вторых, с изменившимся курсом валюты: рубль снизился не только относительно доллара, но и относительно юаня.

Как считают эксперты, ажиотаж вокруг электроники в таких условиях будет спадать -потенциальных покупателей уже отпугивают новые цены на гаджеты.

Одно из предложений, которое рассматривается сейчас в правительстве — отказаться от получения подтверждения производителя для ввоза оборудования (так называемый параллельный импорт). Такая мера в связи с санкциями может быть одобрена для потребительских товаров, которые не производятся в России, и импортных комплектующих, необходимых для российского производства. Если такое примут, те же «айфоны» в Россию можно будет ввозить без разрешения Apple — через третьи фирмы и страны. Цена вопроса пока непонятна.

Так выросли цены на гаджеты

(средняя цена 15 марта/прирост с 23 февраля)

APPLE

IPhone 13 Pro 128 Gb 125860 руб. (+31%)

IPhone 11 128 Gb 61013 руб. (+24%)

IPad Pro 11 2021 128 Gb Wi-Fi 85795 руб. (+13%)

IPad Pro 12,9 2021 128 Gb Wi-Fi 130984 руб. (+34%)

SAMSUNG

Galaxy S22 Ultra 256 Gb 140618 руб. (+12%)

Galaxy A52 256 Gb 36710 руб. (+39%)

Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE (планшет) 34421 руб. (+15%)

Galaxy Tab А7 Lite 64Gb LTE (планшет) 16889 руб. (+19%)

XIAOMI

Poco X3 Pro 8/256 Gb 29260 руб. (+24%)

Redmi Note 10S 128 Gb 23060 руб. (+17%)

(По данным price.ru)