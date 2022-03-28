Платежная карта UnionPay в России: какие банки оформляют, как получить виртуальную карту

Сейчас уповают на платежную систему UnionPay из Китая. Фото: Shutterstock

Уже больше двух недель, как Visa и Mastercard отрубили нам возможность платить своим «пластиком» за рубежом. На тех, кто в России, это не сказалось. Ибо карта — лишь ключ к вашему счету в банке, платежные системы к нему доступа не имеют. Внутри страны транзакции идут через нашу банковскую инфраструктуру, поэтому все работает как раньше.

Подлость западных систем прочувствовали наши соотечественники за границей. Им пришлось срочно снимать наличку. В полночь 10 марта карты российских банков систем Visa и Mastercard перестали там работать. Ударило и по тем, кто делал заказы в зарубежных интернет-магазинах и покупал подписки в сервисах (музыкальные, онлайн-кинотеатры, игры): расплатиться нашими картам больше нельзя. Исключение — AliExpress. Виртуальная барахолка из Китая давно открыла российское представительство и принимает деньги за товары в России.

Сейчас уповают на платежную систему UnionPay из Китая. Корреспондент kp.ru выяснил, какие банки оформляют UnionPay и как получить виртуальную карту. Но для начала расскажем о ней.

- У любой платежной системы своя расчетная валюта. У Visa – американский доллар, у Mastercard – евро, у UnionPay – китайский юань, у «Мир» — российский рубль. При этом можно открыть карту UnionPay, но с рублевым или долларовым счетом.

- По картам UnionPay можно снять наличные и сделать покупки в России, но надо обращать внимание на наклейки на терминалах оплаты в магазинах, на банкоматах, принимают ли там эти карты. На наклейке так и пишут «UnionPay».

- За границей, выпущенный в России UnionPay, будет работать. Опять же при условии, если банкомат или терминал его поддерживает. Китайцы говорят, что их картами можно пользоваться в 180 странах мира.

- В Москве привыкли платить телефоном или умными часами. Но сейчас Google и Apple отрубили эту возможность. Карты UnionPay они также не принимают.

- Выпуск UnionPay в Москве пока что платный.

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По правде говоря, мне карта UnionPay сейчас не нужна — решил оформить ее из спортивного интереса.

Сначала подался на сайты крупных российских банков. Но оказалось, что UnionPay они не выпускают. Некоторые опубликовали пресс-релизы в духе: этой весной у нас все будет, ждите.

Искал дальше и нашел шесть банков в Москве, которые готовы выпустить «пластик». В срок около пяти дней — от 5000 до 15 000 рублей за выпуск (см. «Конкретно»). Плюс комиссии за обслуживание. Хочешь карту быстрее — за два дня, нужно еще доплатить. Один банк предлагал за 50 000 рублей выпуск UnionPay за два часа. Но карты у него кончились и сейчас вообще нельзя ничего заказать.

Цены — дикие, учитывая, что последние годы дебетовые и кредитные карты в России раздавали бесплатно и даже без платы за обслуживание.

Бесплатные карты UnionPay в Москве выдают два банка. Но они — виртуальные. Работает это так: вы обращаетесь в банк, вам заводят счет, дают номер карты. На нее можно класть деньги — наличку через банкомат или переводить с обычной карты. Все управление и настройки через мобильное приложение. Когда работала бесконтактная оплата через Google и Apple — виртуальные карты были удобны: занес такую в телефон и плати. Сейчас ими можно расплатиться только в онлайн-магазинах.

Решил сделать себе пока виртуальную карту. Просто чтоб была, так как практической пользы для себя не вижу У китайцев есть аналоги приложений Google и Apple для оплаты. Например, Huawei Pay. Правда, работают они только с азиатскими производителями телефонов. Возможно, если будет спрос, то приложение адаптируют для японских и американских гаджетов.

Кстати, для выпуска виртуальной карты UnionPay, надо идти в отделение с паспортом. Это условие банков, которые их выдают.

На «китайские» карты ажиотажный спрос и банки спешат на этом заработать Фото: Shutterstock

ПОДОЙДЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ, НО НЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ШОПИНГА

— С насыщением рынка стоимость карт UnionPay будет падать. Высокие комиссии — оградительная мера. Они нужны, чтобы ограничить приток клиентов. Плюс банки на этом неплохо зарабатывают , — рассказал kp.ru старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Крупные российские финучреждения уже анонсировали выпуск кобейджинговых, т.е. совместных, карт «Мир» и Union Pay.

— Как говорят мои студенты, она будет «на хайпе». Месяц назад кобейджинговые карты были в основном у финорганизации на Дальнем Востоке (они предлагали карты «Мир» + Union Pay или JCB — японской платежной системы, которая также перестала работать в России — прим. авт.). Сейчас такие начнут выпускать и банки федерального масштаба. Будет наблюдаться перекос в кобейджинговые проекты. Их станут активно рекламировать, для них запустят программы лояльности, — отметил эксперт.

Своего потребителя UnionPay найдет среди путешественников. Уже ясно, что этим летом туристический рынок Китая и стран Юго-Восточной Азии станет более привлекательным для россиян. Вместо итальянских курортов народ хлынет на курорты Китая, например, Хайнань и Санья, Таиланда и Индонезию. «Мир» там не работает, в отличие от UnionPay.

— Карты Mastercard и Visa, которые выпустили российские банки, за рубежом и в иностранных интернет-магазинах сейчас не работают. UnionPay можно оплатить покупки и снять деньги в местной валюте в 180 странах мира, даже если она привязана к рублевому счету. Но будет конвертация по курсу платежной системы UnionPay через юань (тут плательщик потеряет пару десятков рублей — прим. авт.). Кроме того, лишь на некоторых сайтах покупок можно расплачиваться картами китайской платежной системы. К сожалению, сейчас таких очень мало, — рассказал «Комсомолке» директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит открыть UnionPay в Москве

«Россельхозбанк». Выпуск моментальной карты (на нее нельзя получать зарплату) - 7500 руб., именной - 9500 руб.

«Газпромбанк». Выпуск - 15 000 руб, виртуальная — бесплатно, но нужно оформить любую другую карту банка.

«Солидарность». Выпуск - 500 руб., срочный выпуск за два дня - 5000 руб., годовая комиссия - 500, 2000 или 6000 руб. в зависимости от «крутизны» карты

«Примсоцбанк». Выпуск - 5000 руб., годовое обслуживание - 500 руб.

«Зенит». Выпуск бесплатный, но нужно положить 70 000 руб. на счет, годовое обслуживание - 6000 руб.

«Почта Банк». Выпуск - 5000 руб., годовое обслуживание - 4788 руб., виртуальная - бесплатно

Данные на 25 марта 2022 года.

КСТАТИ

Можно ли оформить UnionPay из России в другой стране

В теории можно. Но тут все зависит от банка, который ее выпускает. Ведь ему нужно как-то подтвердить личность человека. Например, по селфи с своим паспортом. Но известные организации на такое не пойдут. Значит нужно выискивать небольшие банки с лояльными условиями обслуживания клиентов.

Банки Казахстана выдают свои карты (Visa, Mastercard, UnionPay) тем, кому присвоен индивидуальный идентификационный номер (ИИН) — он есть у всех граждан республики. Его можно получить из России, если сделать нотариальную доверенность на посредника в Казахстане — довольно сложная, но рабочая схема. Цена услуги у специализированной фирмы около 20 000 рублей, сама карта бесплатная.

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