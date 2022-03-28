Сын Марии Шукшиной угодил в новый скандал

Сын Марии Шукшиной снова угодил в скандал. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сын Марии Шукшиной снова угодил в скандал. Два года продержался брак Макара Касаткина с косметологом Илоной Александровой. А ведь красавица помогала ему воспитывать сына Марка от Фрейи Зильбер, которую наследник знаменитой династии бросил во время ее беременности. Теперь уже бывшая жена раскрыла всю правду о разводе.

Сын Марии Шукшиной бросил жену Илону Александрову. Они тайно поженились в 2019 году. Александрова приняла наследника мужа от Фрейи Зильбер как родного, заменив малышу Марку родную мать. И вот теперь стало известно о разводе Касаткина.

По словам экс-супруги, Макар отрекся от сына Марка. После развода воспитанием маленького мальчика в основном занимается няня, но иногда с ним видится знаменитая бабушка Мария Шукшина.

"Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Марк - необыкновенный карапуз. Я люблю его как своего сыночка", - цитирует Илону "СтарХит".

Напомним, в 2018 году разразился грандиозный скандал с сыном Марии Шукшиной. Макар Касаткин встречался с девушкой по имени Фрейя Зильбер. Когда красавица забеременела, наследник актрисы ее бросил. Девушка родила от него сына Марка, которого Касаткин отказался признать. Только после подтвержденного ДНК-теста Мария Васильевна и Макар признали мальчика. Сама Зильбер признавалась, что прошла лечение от алкогольной зависимости. "Это были очень нелегкие месяцы, было очень трудно... Это болезнь, она на самом деле очень страшная", - откровенничала Фрейя на ток-шоу.