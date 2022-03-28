Китай поставил диагноз США: «Предсмертные судороги»

Китайская газета Global Times, отражающая официальную позицию властей, впрямую обвинила США в провоцировании вооруженного конфликта на Украине. Фото: Shutterstock

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сделал заявление, которое явно расстроит США. До этого американцы грозили китайцам суровыми последствиями, если Пекин «поможет» Москве обойти санкции Запада. А теперь китайцы пригрозили янки: если увидим, что антироссийские санкции причиняют ущерб КНР, то примем ответные меры.

«Странам, поддерживающим регулярные торгово-экономические контакты с РФ, включая Китай, причинен неоправданный ущерб, - заявил дипломат. - Китай примет все необходимые меры и будет твердо защищать законные права компаний и индивидуальных лиц КНР». Он также подчеркнул, что 140 из более чем 190 государств-членов ООН не присоединились к односторонним санкциям против России.

Всего десять дней назад состоялся (по инициативе Вашингтона, как подчеркивали в Пекине) долгий телефонный разговор между председателем Си Цзиньпином и президентом Джо Байденом. Одна из главных тем - попытки американцев убедить китайцев присоединиться к санкциям против России. Но Китай остался на своих позициях: ссориться ни с кем не желаем, но и действовать себе во вред не будем.

Пару дней назад китайская газета Global Times, отражающая официальную позицию властей, пошла дальше, уже прямо обвинив США в том, что это они спровоцировали вооруженный конфликт на Украине. «Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страна, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной — это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте», - утверждала газета.

Заявление представителя китайского МИД с угрозой фактически ввести контрсанкции - еще один шаг вперед, от обороны к нападению. И вовсе не случайно он прозвучал сразу после «программной» речи Байдена в Варшаве, в которой он опять заявил о своем лидерстве в развернувшейся «битве демократий с автократиями за новый миропорядок». К автократиям, напомним, американцы относят не только Россию, но и Китай, а значит, пообещали победить не только Москву, но и Пекин.

Выдержанные китайцы спустить такое тоже не могли. И вот уже другая газета - «Хуаньцю шибао» - гневно вопрошает: «Какое право имеет НАТО, главная движущая сила украинского кризиса, указывать пальцем на Китай, который все это время призывал к миру и переговорам?» А дальше, вполне в восточной стилистике, газета дает понять, что в Китае понимают, что вслед за Россией НАТО может «прийти» и за КНР: «Попытка получить продлевающий жизнь эликсир, муссируя вопрос Китая, является бредовым сном, спровоцированным высокой температурой и предсмертными судорогами».

«Бредовый сон» и «предсмертные судороги» трогают особенно. Вот так изящно на китайский манер можно переложить известные слова революционного матроса Железняка: «Кончилось ваше время!»

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