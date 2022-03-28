Эпидемия не закончилась. Россия должна быть готова к новой волне COVID-19

Анна Попова об эпидемии ковида: "Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Из 17,7 млн заболевших ковидом в России выздоровело более 14,4 млн. При этом сегодня мы видим особое течение инфекции - в 97% случаев оно бессимптомное либо в форме ОРВИ (то есть похоже на обычную простуду. - Ред.), - описала текущую ситуацию главный государственный санитарный врач России Анна Попова, открывая XIV Всероссийский конгресс по инфекционным болезням, который проходит в эти дни в Москве.

В то же время ежедневное количество заражений по-прежнему остается достаточно большим, отметила глава Роспотребнадзора. «Коронавирус никуда не уйдет, он с нами. Поэтому нужно отрабатывать меры контроля за его присутствием в окружающей среде», - подчеркнула Попова. В рамках слежки за вирусом проводится масштабное тестирование - как людей с признаками болезни, так и внешне здоровых. В последнем случае выявляют бессимптомные формы ковида.

Кроме того, ученые-эпидемиологи занимаются полногеномным секвенированием: детально расшифровывают генетический материал образцов вируса из проб больных (это делается выборочно). И еще специалисты исследуют присутствие возбудителя ковида в сточных водах, куда он попадает вместе с отходами жизнедеятельности людей. «Это помогает подготовиться к различным изменениям в будущем», - пояснила главный санитарный врач.

СНИМАЕМ МАСКИ - РАСТЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Отдельные регионы России начали объявлять об отмене масочного режима и других мер. Анна Попова отметила, что к таким послаблениям нужно относиться осторожно.

- Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо ослабляются противоэпидемические меры, мы видим дальнейший рост [заболеваемости]. Сегодня в регионах, где эти меры чрезмерно ослаблены, растет коэффициент распространения инфекции. Если в целом по стране он составляет 0,9, то в ряде субъектов уже 1,3-1,4. Напряжение возвращается.

Поясним: коэффициент распространения инфекции (Rt) это ключевой показатель напряженности эпидемиологической обстановки. Если Rt меньше единицы, регионам разрешается начинать смягчение ограничительных мер. Если же коэффициент выше единицы, то противоэпидемические меры должны усиливаться. В каких именно регионах обстановка сейчас усложняется, глава Роспотребнадзора не уточнила.

БУДУТ ЛИ ЕЩЕ ЛОКДАУНЫ

Борясь с коронавирусом, важно, с одной стороны, защищать здоровье людей. А с другой - соблюдать баланс, чтобы не разрушилась экономика, сказала главный санитарный врач.

- Россия одна из немногих развитых стран практически не вводила локдауны. Кроме самого раннего периода эпидемии, когда карантинные меры позволили создать необходимый коечный фонд, - пояснила Попова. - В дальнейшем [экономика] не останавливалась ни на минуту. Хочу напомнить, что целый ряд европейских стран уходили на локдауны по 4-6 раз.

При этом само слово локдаун до сих пор эпидемиологического определения не имеет, признала глава Роспотребнадзора. «Оценка эффективности нового подхода сейчас проводится и у нас, и зарубежными коллегами», - уточнила она.

Из этих слов, очевидно, можно сделать вывод, что введение новых локдаунов в России пока не планируется. Ведь ковидных коек хватает, а заключения об эффективности жестких ограничений посреди давно идущей пандемии на сегодня нет.

Анна Попова: "Борясь с коронавирусом, важно, с одной стороны, защищать здоровье людей. А с другой - соблюдать баланс, чтобы не разрушилась экономика". Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРОГНОЗЫ

Нахлынет 6-я волна?

- У нас уже было 5 подъемов, и сейчас мы находимся на 5-м этапе снижения заболеваемости, - рассказал на Конгрессе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук Василий Акимкин. По его словам, сегодня в России обнаружены уже 4 разновидности (подлинии) «омикрона». Сначала доминирующим был ВА.1, то есть классический вариант. Но за последний месяц вперед вырвался ВА.2, получивший название «стелс-омикрон». Его характерные черты - еще более высокая заразность, способность лучше уходить от антител переболевших и вакцинированных. А также по предварительным данным «стелс» успешнее проникает в легкие больного, что повышает риск осложнений.

Что нас ждет дальше?

- Заболеваемость ковидом в мире снова начала нарастать, - предупредил главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов. - В основном рост сейчас наблюдается в Европе и Западно-Тихоокеанском регионе (Китай, Южная корея, Малайзия, Таиланд. - Ред.). Мы с вами тоже должны быть готовы к возможному дальнейшем распространению инфекции. В том числе - к возникновению новой волны COVID-19 в России.

Сроки профессор Чуланов не назвал. Ряд экспертов прогнозирует наиболее мощный новый всплеск к осени.

Санкт-Петербург. Медицинские сотрудники и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале для больных COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАРТИНА В ЦИФРАХ

COVID-19 в России и в мире

Самые важные данные последнего времени озвучил академик РАН Василий Акимкин.

- Первое место в мире по количеству заражений сегодня занимает Европа.

- Больше всего летальных исходов - в американском регионе.

- Максимальный прирост летальных исходов за неделю - в Европе и США.

Ситуация в России:

- по общему количеству случае коронавируса мы занимаем 5 место в мире;

- по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения - 77 место;

- по уровню летальности (то есть доле умерших от общего количества заболевших) - 37-е место;

- чаще всего ковид подхватывают россияне в возрасте 30 - 65 лет;

- на долю детей после прихода «омикрона» приходится 22% заражений (при дельте было около 10%);

- тяжесть инфекции заметно снизилась: если в 2020-21 гг. тяжелых случаев было 3-3,6%, то в 2022-м показатель упал до 0,5%.

По данным на 22 марта в больницах у нас лечится около 70 тысяч пациентов, рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Доля свободных ковидных коек - более 45%. Общий охват вакцинацией сейчас - около 58% населения России. Но среди людей старше 40 лет, которые, как правило, тяжелее переносят инфекцию, привились более 75%, сообщил Чуланов.

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