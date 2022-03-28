Медикам и педагогам: En+ Group расширяет свою стипендиальную программу

Компания En+ Group масштабирует свою стипендиальную программу для студентов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Компания En+ Group масштабирует свою стипендиальную программу для студентов. Сейчас в нее входят более полусотни образовательных учреждений, включая самые известные университеты России, ключевые энергетические и металлургические вузы и колледжи. С этого года к программе подключились 15 медицинских учебных заведений и девять – педагогических.

Напомним, что образовательную программу En+ Group запустила в 2021 году. На важность формирования кадрового резерва из талантливых студентов вузов, особенно для эффективной работы металлургических и энергетических предприятий, всегда обращал внимание Олег Дерипаска, основатель En+

Group. В прошлом году конкурс на участие в программе составил четыре человека на место, участие смогли в ней принять только «очники» с оценками «хорошо» и «отлично». Дополнительные баллы получали активисты — спортсмены, волонтеры и те, кто, занимался научной деятельностью.

«У меня был длинный список, который я туда подавала: уже были и статьи, и патент, также было не просто участие, а именно победы в ряде мероприятий, затем я успешно прошла собеседование, — сообщила «Ленте.ру» одна из победительниц прошлогоднего отбора, студентка Иркутского национального исследовательского технического университета Дарья Шагдыр. — Плюс учеба: если есть «четверки» – балл ниже, если нет четверок, это отличный балл. У меня «четверок» вообще не было, это тоже сыграло на руку».

«Программа En+ позволяет мне реализовывать себя, не тратя время на подработки. Теперь я могу позволить себе оплачивать проезд и участие в различных конференциях», - добавила Юлия Макарова, студентка Братского государственного университета.

В 2022 году к участию в стипендиальной программе приглашаются студенты очной формы обучения профильных вузов и колледжей, имеющих государственную аккредитацию специальностям энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия, медицина, педагогика и др. Подробно ознакомиться с программой и условиями участия можно на портале career.enplusrusal.ru (о начале приема документов на получение стипендии в 2022-23 учебном году будет объявлено дополнительно).