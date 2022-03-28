Удар по санкциям: Правительство хочет разрешить «серый импорт» товаров без согласия производителя

Уже почти триста компаний объявили об уходе или «приостановке деятельности» в России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже почти триста компаний объявили об уходе или «приостановке деятельности» в России. Компании самые разные – от производителя одежды Zara до пивоваров из Heineken и высокотехнологичной Apple. Означает ли это, что их продукция исчезнет с наших прилавков?

«Не факт», - загадочно отвечает Минпромторг. И готовит проект правительственного постановления о ввозе в нашу страну товаров без разрешения производителя. По-научному это называется параллельным, или «серым», импортом.

- В свое время транснациональные корпорации продавили условие, что ввозить товары с их торговой маркой можно только напрямую от производителя или через тех дилеров, на которых они укажут, - рассказал глава общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. - Это было закреплено Евразийской экономической комиссией. Например, такие «дилерские условия» касались автозапчастей. Сейчас, когда автомобильные компании приостановили отгрузки, как быть? Параллельный импорт может стать решением проблемы и позволит обойти санкционные меры.

Так что параллельный импорт - это не контрафакт, а реальная возможность покупать те же самые товары в других странах, не получая согласие правообладателя. Сейчас это у нас запрещено: за «серый ввоз» поставщик должен заплатить правообладателю компенсацию (до 5 млн рублей), а товар могут уничтожить.

По словам Калинина, параллельный импорт скажется не только на расширении ассортимента, но и на ценах.

- Они снизятся, - говорит эксперт. - Парадокс, но многие западные товары для России продавались с большей наценкой (до 50%), чем для других стран – той же Турции, Индонезии, Индии, Китая и т.д. Поэтому мы сможем покупать у них те же товары, что поставлялись нам ранее, и при этом дешевле.

Крупные интернет-магазины Ozon и Wildberries уже поддержали инициативу Минпромторга. Они согласны, что это позволит расширить ассортимент и снизить цены.

Список товаров, которые к нам могут поставлять по правилам «серого ввоза», пока не готов. По планам Минпромторга, для параллельного импорта понадобится лишь сертификат на товар без подтверждения от производителя.