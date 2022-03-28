Медведев предложил освободить приезжающих в Россию украинцев от сдачи экзаменов

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил модернизировать программу поддержки переселения зарубежных соотечественников в Россию. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил модернизировать программу поддержки переселения зарубежных соотечественников в Россию. Медведев отметил, что программа действует уже более 15 лет, и пришло время ее изменить.

В частности, Медведев предложил максимально упростить выдачу свидетельства участника программы переселения для приехавших из Украины, ДНР и ЛНР русскоязычных.

- Вопрос об освобождении от экзаменов граждан других стран, у которых русский является родным языком . Здесь прежде всего речь идет о переселенцах из Донецкой и Луганской республик, из Украины, - сказал Медведев.

Медведев предложил уточнить сам термин «соотечественник». На его взгляд, формулировки «расплывчатые».

- В последние годы по программе содействию переселению соотечественников приезжают люди очень разные. Некоторые из них даже не знают русский язык и просто используют эту неопределенность для получения гражданства. Ну и надо признаться откровенно, к жизни в нашей стране тоже адаптируются с трудом, - сказал Медведев.

Он также отметил, что есть и случаи подделки документов.

Говоря о беженцах из Украины, Медведев предложил компенсировать им первичное медицинское обследование.

- Среди беженцев, которых удалось вывезти из-под огня, люди разных возрастов, с разным здоровьем. Это и пожилые люди, и матери с детьми, и, конечно, инвалиды, раненые. Многие из них нуждаются в срочной и качественной медицинской диагностике, лечении, - отметил Медведев.

По словам Медведева, нужно предусмотреть комплексную систему мер поддержки таких граждан, в том числе компенсацию расходов или единовременных выплат на первичное медицинское обследование и диспансеризацию.

- В такой материальной поддержке нуждаются и те соотечественники, которые переезжают в Россию в плановом, обычном порядке, в рамках программ переселения, - сказал Медведев.

Он отметил, что неважно, «какое гражданство у них в паспортах».

- Родной язык для них русский. Они тесно связаны с нашей страной и без нашей страны жизнь себе не представляют. Поэтому они для нас не просто соотечественники, а просто близкие люди. Им действительно сейчас нужна помощь, - отметил Медведев.

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