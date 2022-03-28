Коммуналка раньше июля не подорожает. ЖКХ обещано поддерживать «другими мерами»

Тарифы за коммуналку в 2022 году вырастут, как обычно, - один раз с 1 июля. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тарифы за коммуналку в 2022 году вырастут, как обычно, - один раз с 1 июля. Предельные индексы (максимальный процент, на который могут увеличиться платежи) для каждого региона были утверждены распоряжением правительства еще в конце 2021 года. И они пересматриваться не будут. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

-Решение об индексации тарифов у нас зафиксировано в постановлении правительства, мы не собираемся превышать тарифы (имеется в виду — увеличивать их больше запланированного — Ред.) после 1 июля, - сообщил он журналистам.

По его словам, правительство прорабатывает другие меры поддержки ЖКХ — не за счет ускорения роста тарифов.

Минстрой не в первый раз уже опровергает информацию о внеурочном повышении индексов на коммунальные услуги. Буквально десять дней назад, 18 марта, ведомство разослало журналистам пресс-релиз: сведения, которые гуляют по телеграм-каналам о новом распоряжении правительства — с пересмотренными в большую сторону из-за кризиса индексами — недостоверны. Действует прежнее распоряжение, от 30 октября 2021 года.

По нему, в среднем по стране коммунальные услуги с 1 июля должны подорожать в пределах 4%. Самый большой «потолок» роста установлен для Чеченской Республики (до 6,5%), где в предыдущие годы плата росла более низкими, чем в среднем по стране, темпами. Самый низкий (до 2,9%) - для Свердловской области. Для Москвы — до 6%, Санкт-Петербурга — до 6,3%.

Речь идет именно о коммунальных услугах. В платежку у нас входит еще плата за текущий ремонт и обслуживание жилья — она государством не регулируется и устанавливается по отдельной схеме. То есть в процентах, про которые мы тут говорили, не учитывается.