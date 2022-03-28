Кровавый конвейер. Украинские боевики простреливают ноги пленным

Если кому-то до сих пор не было понятно - против кого мы воюем и зачем сегодняшней Украине нужна денацификация и демилитаризация — пусть посмотрит это видео. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страшные кадры для неподготовленного зрителя. Украинские военные измываются над ранеными российскими бойцами. Истекающие кровью парни лежат на асфальте, а озверевшие неонацисты ведут жесткий допрос, в процессе которого один из солдат умирает. На микроавтобусе привозят новую партию пленных, и им прямо на камеру сразу же, без разговоров, простреливают ноги. Чем закончилась эта экзекуция – неизвестно. Но ясно, что судьба пленных незавидна.

Тот, кто следит за происходящим на Украине, вряд ли открыл для себя что-то новое. 8 лет я пишу и о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины, в которых пропадают люди, и о нечеловеческих пытках «на подвалах» неонацистов, и о внесудебных казнях. Если кто-то раньше думал, что это – часть российской пропаганды, но теперь, глядя на методы украинских военных, и особенно — видео издевательств над пленными, любые иллюзии рассеялись. Этот кровавый конвейер давно и исправно работает на Украине, перемалывая несогласных и инакомыслящих. И ублюдки на видео ведут себя так, как привыкли.

Действующие лица уже установлены – это члены харьковской территориальной обороны, бывшие боевики нацбата «Азов»* Константин Немичев и Сергей Величко. Думаю, в плен их самих брать не будут...

Что до самого видео, то его однозначно надо показывать всем военным, которые участвуют в спецоперации.

Помню, сидел в горах Чечни в Веденском районе во время второй кампании. Командир разведроты 119 десантного полка показывал мне трофейную видеокассету, на которой боевики обезглавливали наших парней.

- Ты хоть своим бойцам это не крутишь? - спросил я его.

- Каждый раз, - ответил он. - Чтобы нюх не теряли и злости набирались.

Если кому-то до сих пор не было понятно - против кого мы воюем и зачем сегодняшней Украине нужна денацификация и демилитаризация — пусть посмотрит это видео.

Но при этом нам самим нельзя оскотиниться до «их» уровня.

*Запрещенная в России организация

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