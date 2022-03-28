Василий Дандыкин: В Турцию плывут старые советские мины. Такие оставались лишь у Украины

За три дня турки обнаружили не менее двух морских мины Одну — прямо в Босфоре. Фото: REUTERS

За три дня турки обнаружили не менее двух морских мины Одну — прямо в Босфоре. Вторую — на подходе из болгарских вод. Причем Россия предупреждала, что старые мины, которые выставлены Киевом на подходе к южно-украинским портам, могут дрейфовать на юг. И они быстро доберутся до проливов, по которым идет большое международное судоходство — Босфору и Дарданеллам.

«КП» обратилась за комментарием к капитану 1-го ранга запаса, военному эксперту Василию Дандыкину.

- Турки стали находить в своих водах старые мины — откуда они приплывают к Босфору?

- Согласно тому, что течение идет с севера на юг, очевидно, что это конкретно старые якорные мины.

- Которые поставил кто?

- Которые поставила Украина. Мы об это предупреждали. Появление одной из них у побережья Болгарии не удивительно. Украинцы поставили, по некоторым данным, 420 единиц. У нас подобные не используют давным-давно. Это очень старые советские мины. Их называли «рогатая смерть». Причем производили их еще в тридцатые годы 20-го века. Они очень долго были на складах. Может, оказались непригодными. Хотя ранее на Украине находились те, кто пытались их продавать.

- Так они действующие или нет?

- Действующие. Даже легкое столкновение судна с шипами, которые являются взрывателями, приводит к срабатыванию. А там взрывчатки на десятки килограммов. Тротила. И сколько уже было случаев, когда мы вытравливали такие мины времен войны в районе Севастополя. И это все добро много лет хранилось на складах.

- Где именно?

- Например, в Очакове. И сейчас укаринцы их ставят на якор-цепи. А цепи эти уже ржавые давно. И все это «богатство» даже при легком волнении срывало и понесло на юг, в сторону Босфора .

- Почему у побережья Болгарии оказались мины?

- Течение идет так. От Николаева до Измаила и далее на юг вдоль побережья. И все это добро ветра и течения вполне могли протащить в сторону побережья Румынии, а потом Болгарии и Турции.

- Украинцы говорят, что это русские набросали мин по всему западному Черноморью.

- Украинцы могут что угодно говорить. А турки сейчас не будут говорить ничего определенного, исходя из их «нейтрального» статуса. Хотя на советской мине четкая маркировка. И понятно, что на вооружении именно российского флота таких нет давным-давно. Это еще в 1991-м и в 1992-м годах морская служба АМИС передавала все имущество Украине — в Одессе, Николаеве, Очакове.

- Почему не утилизировали?

- Надо было бы провести утилизацию - но в те годы было не до того.

- Кроме как у украинцев такие мины остались еще у кого-то?

- На других флотах такого уже нет давно. Если где-то и оставалось, то это все вытравливалось и расстреливалось. Они же опасны: если грохнет у ватерлинии — корабль может пойти на дно. Она же черненькая. В ночи ее совсем не видно. А теперь турки отменяют «ночную рыбалку» и вынуждены заниматься этим геморроем. Но не будут обвинять ни Россию, ни, скорее всего, Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны Турции заявило об обнаружении мины в Черном море у границы с Болгарией

В ведомстве сообщили, что началась операция по нейтрализации мины (подробнее)