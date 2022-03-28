Страшная смерть известной актрисы: брошенную всеми Наталью Назарову нашли в ванной

Актриса Наталья Назарова. Фото kino-teatr.ru

В середине марта стало известно о смерти актрисы Натальи Назаровой. Последние годы звезда фильмов "Любимая женщина механика Гаврилова" и "Неоконченная пьеса для механического пианино" тяжело болела, жила в полном одиночестве в нищете. На днях появились жуткие подробности ухода из жизни одной из самых красивых актрис.

Тело Натальи Назаровой две недели пролежало в ее крошечной квартире на окраине Москвы. Звезда советского экрана вела затворнический образ жизни, из дома почти не выходила. Соседи забили тревогу, когда по подъезду стал распространяться жуткий запах. "Вызывали сотрудников ЖЭКа, вскрыли... Она в ванной, уже с признаками разложения", - поведала соседка в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

72-летняя артистка могла упасть, удариться головой. В итоге не смогла встать и мучительно долго уходила из жизни. Помощи ей ждать было неоткуда.

В последний путь Назарову проводили только племянница и подруга. Кремировали ее в Туле. Так дешевле. Похоронили в одной могиле с матерью на Домодевском кладбище.

Отметим, Наталья Назарова снималась у Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского, Петра Тодоровского и других известных режиссеров. Более 30 лет назад на актрису напал грабитель. Он ударил ее по голове тяжелым предметом. Звезда советского экрана год мыкалась по больницам, на фоне травмы у нее развилась прогрессирующая шизофрения. Назарову уволили из театра из-за душевной болезни, в кино больше не звали. "Моя карьера закончилась очень страшно", - вспоминала она.

Сначала женщина жила со старенькой мамой. "Мы с мамой голодали, у нас не было денег. Чтобы не умереть, мы ели дешевые свиные обрезки", - признавалась Назарова. А когда родительница актрисы умерла, то она осталась совсем одна. Иной раз просила милостыню на рынке.