«В Европе вчера пели Нетребко осанну, сегодня же звучат призывы «распни!»: Телеведущий рассказал о русофобии в европейских театрах

Павел Токарев объяснил, как травля отразится на наших культурных деятелях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В конце марта Венская государственная опера выступила против требований отказаться от сотрудничества с российскими артистами. Открыто выступив против деления людей на «хороших» или «плохих» на основании их происхождения, руководство оперы актуализировало вопросы, будоражащие умы многих в России и мире. Что ждёт русскую культуру, к чему приведут попытки «отменить» ее и как искать новые смыслы сегодня? Об этом и не только рассказал Павел Токарев, автор и ведущий проекта «Сады искусств», выходящего на видеоплатформе VK видео.

- Сегодня уже очевидно, что мир академической культуры нынешняя политическая ситуация затрагивает не меньше, а возможно и больше, чем другие сферы. Но решение австрийцев вселяет оптимизм: что значит шаг руководства Венской оперы для русской культуры?

- Сообщение, выпущенное Венской оперой – важный прецедент в мировой культурной повестке, важность этого заявления трудно переоценить, -говорит Павел Токарев.-Надеюсь, что этот голос, призывающий к разуму, будет услышан по всему миру, многие культурные площадки которого, к сожалению, ведут себя куда менее адекватно.

- Вы имеете в виду нападки на наших артистов? Практика «отмены» дошла даже до непревзойденной Анны Нетребко, работать с которой отказались «Метрополитен-опера», La Scala и Баварская опера. Есть ли надежда для мира академической культуры?

- Да, и случай с Нетребко – просто чудовищен. Это недопустимо, когда артистке, встретиться с голосом которой мечтают тысячи поклонников по всему миру, не дают это сделать, лишая публику возможности прикоснуться к уникальному таланту. Еще более ужасно и то, что даже среди ее поклонников, тех, кто еще вчера пел Нетребко осанну, сегодня звучат призывы «распни!». Это ужасно, я глубоко сожалею о происходящем: мир сам лишает себя своих лучших мастеров.

- О лучших мастерах: сегодня дошло даже до попыток «отменить» Достоевского и прочих деятелей культуры, не имеющих отношения к современной России. Но возможно ли так просто взять и «забыть» нас?

- Запад в этой ситуации наказывает себя сам. Мировая культура – единый живой организм, существующий и развивающийся по своим внутренним законам, Попытка ампутировать часть этого организма далеко не всегда является полезной, а иногда – становится смертельной. И сама отправная точка этой кампании ложная, ведь когда говорят музы, пушки умолкают, так что должно, по идее, быть наоборот. Русской культуре этот «хейт» не повредит, а вот зрители и слушатели западных стран оказываются отрезанными от значительного пласта мирового искусства – музыкального, театрального, изобразительного.

- Были ли прецеденты подобных «отмен» в прошлом или то, что мы видим сейчас – совсем новое явление? Можно ли назвать это своего рода цензурой?

-То, что мы наблюдаем сегодня – это беспрецедентно: оперы и балеты шли на мировых сценах даже в период холодной войны. Как я уже сказал, это попытка вычеркнуть русское искусство из общемирового, что просто невозможно. Я не понимаю смысла отмены, например, Варшавской оперой премьеры «Бориса Годунова». В чем виноваты Мусоргский и Пушкин? В чем провинился Петр Ильич Чайковский? А его оперу «Мазепа» отменил швейцарский театр Биль Солотурн. А когда музыку Дмитрия Шостаковича убирают из европейских филармоний – это что? Это как?! Ведь наказывают таким способом не великих художников прошлого, не современную Россию, а европейских зрителей.

- А чего лишаются эти зрители? Какой «месседж», смысл несет в себе русская культура – что в нас такого, что заставляло западную аудиторию слушать, читать, смотреть?

- Знаете, я стал бы скорее употреблять здесь термин «российская» культура, в нашем многонациональном государстве это точнее отражает суть явления. А месседж, который она несет, достаточно хорошо известен в мире уже более двухсот лет, он выражен в одном слове – гуманизм.

- Но гуманизм – это универсальные ценности, которые «отменяющие» рассчитывают заменить. Стоит ли нам продолжать нести только этот посыл или Россия и ее культура должны предлагать миру все новые и новые смыслы?

- Нам надо просто жить и развиваться дальше. Пройдет время, и новые образцы российского искусства восхитят тех, кто сегодня радостно его запрещает. Творческая мысль, чувство, талант – они таким запретам неподвластны. И даже не придется долго ждать. Вот Вацлав Клаус, бывший президент Чехии, уже отказался вернуть медаль Александра Пушкина, назвав подобное действие глупым ребячеством.

- Наверное, главный вопрос: что будет с нами дальше? Поможет ли нам пусть даже временное, но замыкание в самих себе, даст ли это новые поводы для рефлексии и осмысления себя в мире?

- С нами ничего страшного не случится, я в этом абсолютно уверен. Поводы для рефлексии есть всегда, и этот повод для художника не нов. Скорее, надо говорить о том, что будет с теми, кто осознанно лишает себя части мировой культуры.

- А как это затронет нас самих, отразятся ли текущие события на популярности театра, кино, музыки и искусства в целом? Люди «выпадут» из культурной жизни в попытке наладить быт или, наоборот, обратятся к искусству в поисках ответов на свои вопросы?

- Конечно, культурный ландшафт на время изменится, но популярности искусства это не повредит. Скорее, наоборот, и искусство СССР – том пример. Были созданы произведения, многие из которых по сей день восхищают людей во всем мире и будут восхищать их вечно. Мы так созданы, что ответы ищем в литературе, театре, музыке… Собственно говоря, именно для этого человек и творит – чтобы дать самому себе ответ на важнейшие вопросы бытия, а потом поделиться этим ответом с обществом.

- Представьте, что перед вами «хейтер» русской культуры и у вас есть шанс его переубедить с помощью одного произведения. Что вы посоветуете?

- «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Прочесть и подумать.