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28 марта 2022 16:00

«В Европе вчера пели Нетребко осанну, сегодня же звучат призывы «распни!»: Телеведущий рассказал о русофобии в европейских театрах

Павел Токарев объяснил, как травля отразится на наших культурных деятелях
Алина ЧЕРНОВА
Павел Токарев объяснил, как травля отразится на наших культурных деятелях

Павел Токарев объяснил, как травля отразится на наших культурных деятелях

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В конце марта Венская государственная опера выступила против требований отказаться от сотрудничества с российскими артистами. Открыто выступив против деления людей на «хороших» или «плохих» на основании их происхождения, руководство оперы актуализировало вопросы, будоражащие умы многих в России и мире. Что ждёт русскую культуру, к чему приведут попытки «отменить» ее и как искать новые смыслы сегодня? Об этом и не только рассказал Павел Токарев, автор и ведущий проекта «Сады искусств», выходящего на видеоплатформе VK видео.

- Сегодня уже очевидно, что мир академической культуры нынешняя политическая ситуация затрагивает не меньше, а возможно и больше, чем другие сферы. Но решение австрийцев вселяет оптимизм: что значит шаг руководства Венской оперы для русской культуры?

- Сообщение, выпущенное Венской оперой – важный прецедент в мировой культурной повестке, важность этого заявления трудно переоценить, -говорит Павел Токарев.-Надеюсь, что этот голос, призывающий к разуму, будет услышан по всему миру, многие культурные площадки которого, к сожалению, ведут себя куда менее адекватно.

- Вы имеете в виду нападки на наших артистов? Практика «отмены» дошла даже до непревзойденной Анны Нетребко, работать с которой отказались «Метрополитен-опера», La Scala и Баварская опера. Есть ли надежда для мира академической культуры?

- Да, и случай с Нетребко – просто чудовищен. Это недопустимо, когда артистке, встретиться с голосом которой мечтают тысячи поклонников по всему миру, не дают это сделать, лишая публику возможности прикоснуться к уникальному таланту. Еще более ужасно и то, что даже среди ее поклонников, тех, кто еще вчера пел Нетребко осанну, сегодня звучат призывы «распни!». Это ужасно, я глубоко сожалею о происходящем: мир сам лишает себя своих лучших мастеров.

- О лучших мастерах: сегодня дошло даже до попыток «отменить» Достоевского и прочих деятелей культуры, не имеющих отношения к современной России. Но возможно ли так просто взять и «забыть» нас?

- Запад в этой ситуации наказывает себя сам. Мировая культура – единый живой организм, существующий и развивающийся по своим внутренним законам, Попытка ампутировать часть этого организма далеко не всегда является полезной, а иногда – становится смертельной. И сама отправная точка этой кампании ложная, ведь когда говорят музы, пушки умолкают, так что должно, по идее, быть наоборот. Русской культуре этот «хейт» не повредит, а вот зрители и слушатели западных стран оказываются отрезанными от значительного пласта мирового искусства – музыкального, театрального, изобразительного.

- Были ли прецеденты подобных «отмен» в прошлом или то, что мы видим сейчас – совсем новое явление? Можно ли назвать это своего рода цензурой?

-То, что мы наблюдаем сегодня – это беспрецедентно: оперы и балеты шли на мировых сценах даже в период холодной войны. Как я уже сказал, это попытка вычеркнуть русское искусство из общемирового, что просто невозможно. Я не понимаю смысла отмены, например, Варшавской оперой премьеры «Бориса Годунова». В чем виноваты Мусоргский и Пушкин? В чем провинился Петр Ильич Чайковский? А его оперу «Мазепа» отменил швейцарский театр Биль Солотурн. А когда музыку Дмитрия Шостаковича убирают из европейских филармоний – это что? Это как?! Ведь наказывают таким способом не великих художников прошлого, не современную Россию, а европейских зрителей.

- А чего лишаются эти зрители? Какой «месседж», смысл несет в себе русская культура – что в нас такого, что заставляло западную аудиторию слушать, читать, смотреть?

- Знаете, я стал бы скорее употреблять здесь термин «российская» культура, в нашем многонациональном государстве это точнее отражает суть явления. А месседж, который она несет, достаточно хорошо известен в мире уже более двухсот лет, он выражен в одном слове – гуманизм.

- Но гуманизм – это универсальные ценности, которые «отменяющие» рассчитывают заменить. Стоит ли нам продолжать нести только этот посыл или Россия и ее культура должны предлагать миру все новые и новые смыслы?

- Нам надо просто жить и развиваться дальше. Пройдет время, и новые образцы российского искусства восхитят тех, кто сегодня радостно его запрещает. Творческая мысль, чувство, талант – они таким запретам неподвластны. И даже не придется долго ждать. Вот Вацлав Клаус, бывший президент Чехии, уже отказался вернуть медаль Александра Пушкина, назвав подобное действие глупым ребячеством.

- Наверное, главный вопрос: что будет с нами дальше? Поможет ли нам пусть даже временное, но замыкание в самих себе, даст ли это новые поводы для рефлексии и осмысления себя в мире?

- С нами ничего страшного не случится, я в этом абсолютно уверен. Поводы для рефлексии есть всегда, и этот повод для художника не нов. Скорее, надо говорить о том, что будет с теми, кто осознанно лишает себя части мировой культуры.

- А как это затронет нас самих, отразятся ли текущие события на популярности театра, кино, музыки и искусства в целом? Люди «выпадут» из культурной жизни в попытке наладить быт или, наоборот, обратятся к искусству в поисках ответов на свои вопросы?

- Конечно, культурный ландшафт на время изменится, но популярности искусства это не повредит. Скорее, наоборот, и искусство СССР – том пример. Были созданы произведения, многие из которых по сей день восхищают людей во всем мире и будут восхищать их вечно. Мы так созданы, что ответы ищем в литературе, театре, музыке… Собственно говоря, именно для этого человек и творит – чтобы дать самому себе ответ на важнейшие вопросы бытия, а потом поделиться этим ответом с обществом.

- Представьте, что перед вами «хейтер» русской культуры и у вас есть шанс его переубедить с помощью одного произведения. Что вы посоветуете?

- «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого. Прочесть и подумать.

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