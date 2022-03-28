Документальный фильм «Донбасс 2014-2022: Хронология геноцида»

«Комсомольская правда» сделала жесткий и честный фильм «Донбасс 2014-2022». Он о том, что происходило и происходит на юго-востоке Украины на самом деле. Он предназначен, в том числе, для аудитории, которая представляет события в регионе исключительно в англоязычных версиях ВВС, CNN и других крупнейших медиа-компаний западного мира.

Чтобы понять, насколько тот взгляд однобок, достаточно посмотреть «Донбасс 2014-2022».

Этот проект уникален потому, что в нем горькие и страшные события показаны от первого лица. В нем простые и трудные слова, и настоящие кадры от наших специальных корреспондентов, которые работали там 8 лет назад. Которые приезжали туда все эти годы. И которые работают под постоянными обстрелами сейчас. Когда вам показывают кадры украинских городов марта 2022-го (за которые выдают, в том числе, нынешние Донецк и Горловку), посмотрите, что на самом деле происходило и происходит в промышленном сердце региона, который Украина называла своим, но который она 8 лет пыталась смешать с золой.

Осень 2014 года. Горловка в дни обстрелов со стороны ВСУ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Почему Киев в 2014-м решил говорить с Донецком и Луганском языком пушек? Только ли потому, что три миллиона жителей Донбасса хотели жить так, как считают нужным? И общаться на языке, на котором говорили их родители и деды? Это все подтвердили референдумы в ДНР и ЛНР, которые в столице Украины не признали. И стали убивать Донбасс — экономической блокадой и постоянными обстрелами.

Донецк, 2015 год. Последствия обстрела украинской армии остановки общественного транспорта в Ленинском районе Донецка. Фото: Александр КОЦ

Честная хроника событий — в этом фильме.

За 12 минут вы, возможно, получите ответы не на все свои вопросы. Но многое, наверняка, станет ясно.