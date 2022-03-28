Минобороны: над Азовским морем сбит вертолет посланный для эвакуации командования нацбата «Азов»

Вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что именно сейчас Вооруженные Силы Российской Федерации и подразделения Росгвардии развивают наступление в Мариуполе с целью добить оставшихся украинских националистов, которые прикрываются мирными жителями города, как «живым щитом».

Именно с этим связанна небывалая активность украинской армии в небе. Но она контролируется постоянно противовоздушными силами, которые контролируют уже все воздушное пространство Украины.

Только за день российской авиацией и средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе еще три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 – над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области.

В районе Чернобаевки уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.

Специальная военная операция на Украине развивается на всех направлениях.

- Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушами и Веселова Житомирской области, откуда шло снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева, - отметил Конашенков.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения придорожного блокпоста Вооруженных сил Украины с огневой позицией БМП в окопе.

Расчет беспилотного летательного аппарата установил расположение огневой позиции и обеспечил наведение высокоточного боеприпаса. Точным попаданием укрепленный блок-пост с БМП ВСУ был уничтожен.

БОЕВАЯ СВОДКА

В течение суток оперативно-тактической авиацией поражен 41 военный объект Украины. Среди них: две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

123 - самолета.

74 - вертолета.

309 - беспилотных летательных аппаратов.

1721 - танк и другие боевые бронированные машины.

172 - установки реактивных систем залпового огня.

721 - орудие полевой артиллерии и миномет.

1568 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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