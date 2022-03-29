Зачем вам выравнивать зубы?

Фото: EUROKAPPA

82 % людей начинают терять зубы после 40 лет

Это связано с нарушениями прикуса. Скорее всего вы входите в число этих людей, если читаете эту статью.

Многие потенциальные пациенты ортодонта просто не знают о своей проблеме или никогда не обращали на нее внимание. С эстетической точки зрения нарушение может не доставлять неудобств – вполне естественно, что человеку не хочется тратить время и деньги на исправление прикуса.

Но ортодонтия – это не только эстетика. На первом месте по важности находится функциональное состояние зубов.

Что происходит, когда нарушен прикус?

Смыкание зубов становится неправильным. Какие-то зубы не соприкасаются вовсе, а значит, не участвуют в процессе жевания. Другие же зубы при смыкании подвергаются большой нагрузке. Их эмаль постепенно стачивается, снижается высота коронок.

Из-за нарушения процесса жевания начинает страдать и сустав челюсти. Он парный – слева и справа, и проблемы могут начаться как с одной стороны, так и с обеих.

Сустав челюсти очень мелкий и сложно устроен (двигается во всех плоскостях). Если из-за неправильного прикуса начнется дисфункция сустава (боль, щелчки, хруст, ограничение подвижности), восстановить его практически невозможно.

Все эти проблемы вообще не имеют отношения к эстетике – это важно знать тем, кто считает ортодонтию необязательной.

Чем больше нарушено положение зубов, тем больше от этого проблем с их здоровьем в будущем.

Как неправильный прикус вредит зубам?

Представьте, что вы делаете ремонт. Вы можете оставить пол кривым, не делать стяжку, не укладывать подложку, а просто сразу положить паркет. Но очень скоро паркетные доски начнут шататься, между ними появятся щели – все из-за того, что под ними нет ровного основания.

Точно так же неровно расположенные зубы не могут правильно функционировать.

• Они намного раньше начинают расшатываться, так как нагрузка при жевании неправильная. По этой же причине высок риск пародонтоза.

• Из-за скученности их труднее чистить – чаще появляется кариес.

• Сужение верхней и нижней челюсти может приводить к проблемам, связанным с дыханием, вплоть до храпа и апноэ.

Потеря зубов в молодом возрасте, уже после 30 лет – это нередко следствие нарушения прикуса.

Причем с протезированием тоже могут быть проблемы. Из-за нарушения расположения зубов поставить коронки или импланты нельзя – не хватает места или невозможно подобрать правильный угол установки. Поэтому часто врачи-ортопеды перед протезированием отправляют к ортодонту.

Фото: EUROKAPPA

Вот так бывает: пациент шел на протезирование, а оказалось, что сначала ему нужно исправить положение имеющихся зубов. И из-за этого протезирование приходится отложить на год-полтора.

Как решиться на исправление прикуса?

Действительно, не многие пациенты обрадуются, услышав от стоматолога, что им сначала нужно идти к ортодонту. Раньше это означало ношение металлической брекет-системы. Они эффективны, но ни эстетически, ни по уровню комфорта взрослых пациентов обычно не устраивают.

Но сейчас доступен другой вариант: прозрачные съемные элайнеры (еврокаппы).

Элайнеры – это каппы (или еврокаппы, это синонимы) из медицинского биополимера. Их делают индивидуально для каждого пациента, точно повторяя форму зубов, полученную при сканировании или слепках. Для лечения прикуса зубов нужен набор Еврокапп: от 10 до 40 на каждую челюсть. Их носят по очереди, каждую пару по 2 недели.

Изменение положения зубов происходит за счет давления еврокапп на зубы. В каждой паре заложено перемещение на 0,05–0,25 мм. После двух недель, когда каппы реализуют это движение, переходят к ношению новой пары.

Фото: EUROKAPPA

Хотя принцип работы брекетов и еврокапп похож, элайнеры во многом выигрывают:

• Они невидимые (прозрачные), даже при близком общении ничего не видно.

• С ними меньше дискомфорта: они гладкие, тонкие, повторяют форму зубов, простая установка элайнеров. Нет никаких острых металлических деталей.

• Брекеты нужно активировать – ставить новые дуги раз в 3–4 недели. С еврокаппами проще – пациент просто получает каппы и сам меняет их на новые по графику.

• Простая чистка зубов. Не нужно, как в случае с брекетами, очищать разными щетками и ершиками каждый зуб. Каппы снимают, а дальше чистят зубы как обычно. Чистка самих элайнеров тоже простая и быстрая.

• Предсказуемый срок лечения. В отличие от брекетов, где срок достижения результата лишь примерный (плюс-минус полгода), с еврокаппами все прозрачно. Количество капп известно заранее, при составлении плана лечения. Каждую пару еврокапп нужно носить две недели. Например, 24 пары капп – это ровно год лечения.

А что в результате, станут ли зубы ровными? Да, результат видно заранее. Чтобы изготовить элайнеры, нужно напечатать на 3D-принтере формы для них. А чтобы сделать формы, нужна визуализация. То есть заранее, до начала лечения, создают виртуальную модель зубов. На ней видно, как двигаются все зубы, к какому положению они придут в конце и сколько времени это займет. Поэтому срок лечения не просто предсказуем, он заранее известен.

Кому не подойдут Еврокаппы?

Некоторые ограничения есть – в основном они связаны с отношением пациента к лечению.

Несъемную систему (брекеты) нельзя снять на время, потерять, да и сломать почти невозможно. С еврокаппами нужно правильно обращаться. Пациент сам надевает каппы, сам контролирует, чтобы ношение было не меньше 22 часов в сутки (то есть постоянно, с перерывом только на время еды и чистки).

К каппам быстро привыкают и носить их постоянно вовсе не сложно. Поэтому соблюдение правил лечения зависит только от мотивации пациента. Соответственно, они не подойдут тем, кто не готов самостоятельно следить за ходом лечения.

Многие считают, что эта система исправляет только простые нарушения. А в сложных случаях нужны брекеты.

Это не так. Еврокаппы подходят почти всем. Лишь 10 % пациентов после диагностики по рекомендации врача выбирают брекеты.

На что обратить внимание, когда вы задумываетесь о лечении?

Как выбрать клинику и врача? Несколько важных факторов:

• Специализация только на «прозрачной» ортодонтии.

• Чем больше врач-ортодонт занимается элайнерами – тем лучше. Это значит, что у него больше опыта. Сейчас уже есть ортодонты, у которых почти все пациенты лечатся на еврокаппах.

• Полнота обследования.

Чем больше данных собирается при обследовании, тем больше шансов избежать проблем. Западные компании не учитывают фото пациента (связано с ограничениями на хранение персональных данных россиян).Также далеко не все производители и клиники используют КТ-диагностику. А если нет снимка КТ, врач не видит, сколько места есть для перемещения корней зубов. Это приводит к тому, что план лечения составляется неточно.

• Цена

Выбирая иностранные бренды, вы часто переплачиваете за доставку. Еще 6 лет назад при старом курсе доллара цены на российские и иностранные каппы были сопоставимы, но теперь цена на иностранные бренды в 2–3 раза выше, чем на российские.

• Сроки производства

Зубы не стоят неподвижно даже у взрослых людей. У детей они двигаются постоянно и если сканирование прошло в декабре, а элайнеры пришли через два месяца, то далеко не факт, что их удастся надеть и использовать. К сожалению, медицинская продукция проходит очень длительный контроль на границе и 2 месяца для доставки элайнеров – это норма.

Российские элайнеры производят и доставляют гораздо быстрее. Некоторые отечественные производители заявляют о возможности изготовить каппы за 1–3 дня.

EUROKAPPA – это российский бренд, который полностью отвечает всем этим параметрам и представлен в 90 городах России.