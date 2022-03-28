Украина подаст в суд на США

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Вот вы сейчас прочитали заголовок и, наверное, подумали, что автор сошел с ума. Спешу вас огорчить (или обрадовать) – это не я такой, это такие специалисты работают сейчас на Украине в команде Зеленского. И это уже без какого-либо юмора, а совершенно серьезно.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Украина подаст в суд на западные страны, которые не отказались от импорта российской нефти.

- Весь цивилизованный мир пытается остановить эту войну, но в это же время есть страны, которые отправляют деньги на ее финансирование, - заявило это экономическое недоразумение. - Мы собираемся подать в суд на всех, кто финансировал убийство нашего народа.

Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Украина подаст в суд на западные страны, которые не отказались от импорта российской нефти. Фото: YouTube

Одной рукой просят вооружение у стран НАТО, а другой грозят шантажом. Кто там у нас потребители российской нефти? Да вся Европа. В первую очередь, конечно, Германия, Польша, Чехия, Франция там, Италия и т.д. Но самое главное – на первом месте в списке стран, на которые Киев собирается подавать в суд (кстати, непонятно, в какой именно и с какой формулировкой) должны стоять США.

По одной простой причине – в прошлом году, как минимум, среди всех стран, из которых США импортирует нефть, второе место по объемам заняла Россия. В этом году тенденция не изменилась.

И на кого в этой ситуации надо Киеву подавать в суд? Похоже, что тут не может быть никаких сомнений. Кроме, пожалуй, одного исключения. И это исключение – сама Украина.

Ведь это именно Киев подписал с Москвой контракты по транзиту нефти и газа из России в страны Центральной и Западной Европы. Германия покупает российскую нефть, но кто же ее доставляет в эти страны из России? Ой, а это делает Украина.

То есть это Киев доставляет товар покупателю, который тот и оплачивает продавцу. И, что самое интересное, вот уже больше месяца идет спецоперация России на Украине, а Киев даже ни одного телодвижения в сторону своей ГТС не сделал. По маршруту газопровода (и нефтепроводов) из России в Европу не было сделано ни одно выстрела, не упала ни одна бомба, не разорвался ни один снаряд. И Киев продолжает исправно получать деньги от России за осуществление транспортировки энергетического топлива в страны Запада.

Так что Франции, Италии, Чехии и даже Германии придется пока постоять в сторонке. По крайней мере, до тех пор, пока экономическая команда президента Зеленского не пройдет обследование у комиссии из психиатров и других специалистов на предмет умственной неполноценности и не предъявит заключение о наличии таковой или отсутствии. Впрочем, во второе мало верится. У них же даже спикер парламента был со справкой о какой-то степени то ли дебильности, то ли идиотизма.