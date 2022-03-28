«Не рассказывайте мне про Путина»: Доведенный до отчаяния ростом цен француз набросился на Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Сегодняшний день французский президент Эммануэль Макрон провел в Дижоне. По плану он должен был встретиться со старшеклассниками одной из местных школ.

Но финал поездки был омрачен неприятным для главы Пятой республики инцидентом: на него набросился мужчина, доведенный до отчаяния невероятным ростом цен во Франции. По его словам в стране гигантскими темпами растут цены на электроэнергию, бензин и продукты питания.

Макрон начал объяснять, что во всех бедах французской экономики виноват… президент России Владимир Путин.

Про набившую оскомину «вину Москвы» мужчина и не стал слушать. И Макрону пришлось выслушать все, что думает про экономическую ситуацию во Франции не просто рядовой житель страны, а еще и избиратель. В конце апреля в стране пройдут президентские выборы, в которых примет участие и действующий президент Франции.

- Не рассказывайте мне про Украину и про Путина. – цитируют французские СМИ эмоциональную речь мужчины. - Легко сказать – понизьте температуру дома на 2-3 градуса. Я не нуждаюсь в том, чтобы мне это говорили, я уже до этого это сделал. Все это ужасно, господин президент! Ужасно ходить в магазин! Ужасно! Ужасно заправлять машину! Скажу вам честно, господин президент, у меня было жалованье, которое позволяло мне не только жить достойно, но и копить на отпуск. А сегодня я – нищий, нищий служащий, которому ничего не остается, так как надо оплачивать счета, у меня после этого ничего не остается. А у меня есть дети. Моему ребенку 15 лет, и я понимаю, что не смогу отправить его в университет, потому что мы считаем каждый евроцент. Это проблема! Я понимаю, что государство может не все. Но положение катастрофическое. Я в катастрофическом положении: заправляю бак своего автомобиля и остаюсь после этого ни с чем. Как можно заправлять бак, если это обходится в 140 евро? Это ужас! Я каждый раз спрашиваю себя, что мне делать – ехать на работу в центр города или сидеть дома? Цена на литр бензина поднялась на 30 евроцентов за 48 часов. Как такое возможно?!

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