The Wall Street Journal: Романа Абрамовича могли попытаться отравить в Киеве

Американские СМИ: Романа Абрамовича могли попытаться отравить в начале марта. Фото: REUTERS

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Роман Абрамович мог пережить попытку отравления.

После встречи в Киеве в начале марта Абрамович и, как минимум, двое из высокопоставленных переговорщиков испытали сходные симптомы: покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение, шелушение кожи рук и лица, утверждают источники издания.

Западные эксперты, исследовавшие инцидент, не смогли установить было ли вызвано отравление взаимодействием с химическими или биологическими агентами, либо же некоего рода электромагнитным излучением. Версию обычного пищевого отравления почему-то источники WSJ не рассматривают. Абрамович, как сообщают сведущие люди, уже поправился, и его жизни ничего не угрожает.

Ранее ряд СМИ сообщили об отравлении депутата Верховной Рады Рустема Умерова, входившего в состав украинской делегации на переговорах с Россией. Однако сам Умеров опроверг эти утверждения в соцсетях. «Со мной все хорошо. Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам информации», - сообщил Умеров.

Напомним, еще один украинский переговорщик Денис Киреев в начале марта был застрелен в центре Киева. По неподтвержденным данным, украинские спецслужбы подозревали его в государственной измене.