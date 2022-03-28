Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны на 28 марта 2022 года

Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения вклинилась на два километра вглубь обороны 95-й ДШБ ВСУ и вышли к южным окраинам Новоселовки.

Части ЛНР продвинулись на пять километров. Они освободили Ивановку и Новосадовое, вышли на рубеж Новолюблино и Терны.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВКС за сутки поражены четыре Су-24 ВВС Украины над Черниговской областью. Над Краматорском сбит украинский Су-27. За сутки уничтожены 19 украинских беспилотников. А над аэродромом Чернобаевка Херсонской области сбиты пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».

С начала спецоперации уничтожены 308 беспилотников , 1713 танков и бронемашин, 170 установок РСЗО, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, 1557 единиц специальной автотехники.

Ивановка — под контролем войск ЛНР

Новосадовое - под контролем войск ЛНР

Верхнеторецкое — бои на окраинах

Авдеевка — бои на окраинах

Марьинка — бои на окраинах

Новоселовка — на юге населенного пункта идет бои

Мариуполь — прибывшей в город Кадыров заявил о скором переходе его под полный российский контроль

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Военная спецоперация на Украине 28 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

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