Последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 марта 2022 года:Зеленский «играет президента», Кадыров в Мариуполе, ЛНР почти освобождена

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Зеленский не президент

Бывший глава кабинета министров Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский не знает Конституцию страны. По мнению Азарова, нынешний президент незалеженой лишь играет роль главы государства. И плохо справляется с задачами реального лидера страны. А когда оказывается без подготовленного текста, то «несет такую ахинею, что трудно даже сказать, кто перед тобой». Кто на Банковой сидел, тот в цирке не смеется.

Мины в Босфоре

Минобороны Турции обнаружило очередную мину в Черном море. Она приплыла со стороны Украины. На этот раз «подарок» от незалежной обнаружен недалеко от границы с Болгарией, у побережья Игнеада. Туда направили турецкую команду подводной обороны. За три дня до этого в проливе Босфор обнаружили мину с оборванным тросом, дрейфовавшую со стороны Одессы. И ведь Россия предупреждала об это минном самостийном бардаке!

Незалежные урожаи

Посевная на Украине уже идет. Критических препятствий нет. Это все бодро доложил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Он пояснил, что для кредитования малых и средних предприятий банки за неделю выдали больше 1 млрд гривен, то есть примерно 34 млн долларов. Спасет ли эта сумма аграриев в условиях резкого подорожания топлива и удобрений, а также идущих боевых действий - большой вопрос.

Русская помощь пришла

Выплаты в 10 тысяч рублей получили от России около 900 жителей на «освобожденных территориях Украины», По данным МЧС России, с момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято полторы тысячи заявлений. Выплаты получили уже почти три четверти из них, в том числе более 20 маломобильных граждан. Для них оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства.

Мариуполь. Девушка с горячим чаем у центра помощи "Единой России" на месте торгового центра Metro. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Росгвардия помогает киевлянам

Росгвардейцы продолжаю снабжать гуманитаркой жителей окружающих Киев поселков. За минувшие сутки они доставили продуктовые наборы в села. Наиболее пострадавшие от ударов ВСУ. Особое внимание уделено гражданам преклонного возраста и семьям с детьми. Селяне получили крупы, масло, консервы, детское питание и сладости.

Луганск завершает

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что спецоперация в Луганской Народной Республике завершится в ближайшее время. По его словам, войска ЛНР медленно, но верно продвигаются в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном: «Преодолеть придется еще многое, но это произойдет»

На границе с Украиной усиление

Вооруженные силы Белоруссии продолжают усиливать госграницу. В Минобороны республики заявили, что рубежи «надежно прикрывают» батальонные тактические группы. Белорусскими военными была значительно усилена граница с Украиной. Там созданы необходимые резервы, а в лесных массивах в нескольких точках размещены танковые подразделения, «готовые в любой момент выдвинуться для отражения агрессии».

Гвардейские морпехи

Президент России присвоил звания гвардейских 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота и 126-й бригаде береговой обороны Черноморского флота. Звания присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, выявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных сборов». В основном, именно решительные действия морпехов позволили блокировать ключевые пункты на юге Украины.

Кадыров в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь. Глава Чечни провел встречу с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генералом Мордвичевым и обсудил действия спецподразделений из Чечни на этом направлении с их командирами.

Мариуполь. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и генерал-лейтенант Вооруженных сил России Андрей Мордвичев. Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики/ТАСС

Стреляют по крестам

Следователи из РФ расследуют факты обстрелов на территории Украины со стороны ВСУ машин медпомощи. По данным СКР представителями вооруженных формирований Украины «производятся целенаправленные обстрелы российских машин медицинской помощи, имеющих общепринятые опознавательные знаки установленного образца в виде красного креста».

За газ ни рубля ни дадут

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что Старый Свет к прекращению поставок голубого топлива из Московии не готов. Хотя в Европе все и твердят о том, чтобы максимально диверсифицировать российские газовые поставки . Сама же Украина оплачивать газ рублями не будет — об этом же заявляли ранее в Германии, Австрии, Италии. Как говорили в известном фильме: поживем — увидим.

Не прилетел вдруг волшебник

Над Азовским морем, в пяти километрах от береговой черты, сбит вертолет МИ-8, который должен был вывезти из Мариуполя командный состав националистического подразделения «Азов». Надо за ними подлодку, что ли, выслать...

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