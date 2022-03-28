Скандалы в детском «Голосе»: Наставники перестали поворачиваться к талантливым вокалистам — что случилось?

Баста на записи телешоу "Голос. Дети". Фото: Максим ЛИ

В последнее время слепые прослушивания в шоу «Голос.Дети» все чаще сопровождают скандалы. В соцсетях зрители протестуют против решений наставников — очень неоднозначных артистов берут с радостью, зато к реальным самородкам никто не поворачивается. «КП» разбирает самые нашумевшие случаи и пытается понять, был ли злой умысел в действиях Басты, Полины Гагариной или Егора Крида.

Михаил Зотов (10 лет, Челябинск)

Для слепых прослушиваний Михаил выбрал песню тезки барда Бублика «Будет светло». Во время номера и правда было светло. Но никто из наставников этого не прочувствовал. Парня не взяли в шоу. При этом Полина Гагарина восторгалась, что пел он крайне харизматично.

Многие, кто видел выпуск, тоже не понял решения судей: «Жюри не услышали ребенка, не поняли, что он - совсем еще не взрослый, но такой серьезный парень!!! Тембр особенный, узнаваемый», «Какая харизма! Огонь в глазах!! Вот с такими надо работать, чтобы виден был рост и мы оценили профессионализм наставников!!!», «Как можно было не повернуться? Этот парень сделал мой вечер».

Диана Бултакова (10 лет, Тюменская область)

Динара выбрала песню Царевны Забавы из мультфильма «Летучий корабль». И, как ни странно, никого не впечатлила.

- На самом деле, нам понравилось, - отметил при этом Баста. - Понравилось, просто то, чего ищет каждый к себе в команду, нам немного, наверное, не хватило. Мне понравилось, как вы исполняли, но условия конкурса таковы, что по определенным критериям каждый к себе приглашает.

Каким именно критериям, рэпер не уточнил. Что вызвало волну негодования у публики: «Очень хороша собой!!! Ребенок прекрасно спел детскую песню!!! Что нужно тем кто в креслах?», «Слушайте, это вообще российский «Голос.Дети» или нет? Почему наставники игнорируют детские песни на русском языке, а выбирают только иностранщину, где дети даже не понимают о чем поют?», «Я не понимаю одно, а почему не повернулись на такие детские песни замечательные, и спела Динара хорошо, но тут понятно: нужно еще немного опыта набираться, но на мой взгляд зря не взяли, потому что и так повзрослее дети есть, маленьких потом сливают просто»

Иван Басков (11 лет, Москва)

Иван взял непростую песню Александра Вертинского «Танго «Магнолия» и очень сильно постарался. Но никто его не расслушал. Хоть Полина Гагарина и кричала «Браво!», когда развернулась после окончания песни, на кнопку она не нажала.

- Ну что, Ванечка, пускай слабым утешением для нас с тобой будет то, что старика Вертинского тоже далеко не все понимали и воспринимали, — попытался успокоить парня ведущий. — Нам, гениям, вообще нелегко в этой жизни, правда?

Зрители остались солидарны с Дмитрием Нагиевым: «Я в негодовании, прекрасное актерское исполнение. Осмысленно!», «Самое отвратительное и не профессиональное жюри. Пожалуйста, не берите эту троицу в жюри. Пустые и глупые лица. Пусть лучше дальше поют свои недопесенки, чем сидят в жюри», «Я бы дала шанс Ване Баскову».

Анисия Низовцева (10 лет, Самара)

Самарская певица исполнила хит Listen To Your Heart группы Roxette.

— Ты прекрасно спела, отличное выступление, — признался Егор Крид, хоть и не повернулся к девочке. — Когда я видел, что Полина уже близится к кнопке, я просто поблагодарил всех, что она повернется - и ты будешь с нами в проекте. Ты безумная молодец!

К Анисии Низовцевой повернулись Полина Гагарина и Баста. Анисия выбрала Полину и прислала «ответ» Криду: «Я уважаю всех вас, особенно тех, кто ко мне повернулся».

— Я все понял, всем пока, я ухожу из проекта, — ответил Егор и вышел из студии.

Что же случилось? Почему наставники так черствы?

Или они просто не слышат талант?

Причин у таких неоднозначных решений может быть несколько.

Во-первых, чисто вкусовые. То, что зрителю кажется супервыступлением, популярные музыканты расценивают как номер отличника. А в детском «Голосе», как уже много раз признавались наставники, ждут харизму и самобытность.

Во-вторых, технические. Зритель этого не видит, но «КП» уже много раз писала, как происходит монтаж проекта: склеенные друг за другом номера в реальной жизни шли сильно вразнобой. То есть два стоящих по соседству в эфире выступления могли на самом деле состояться вообще в разные дни. А это значит, что во время некоторых номеров наставники УЖЕ НАБРАЛИ себе в команды ребят и технически не имеют права жать на кнопку. А тот, кому не хватало добрать хотя бы одного артиста, мог дожидаться вокалиста или вокалистку конкретного амплуа («народницу», «попсовика», «оперного» и проч.), поэтому и приходилось игнорировать других талантливых ребят.

В-третьих, производственные. Съемки слепых прослушиваний идут с утра до вечера, а это значит что под конец трудового дня глаз, а точнее уши, наставников могут «замыливаться». И когда пропадает свежесть восприятия, все сложнее расслышать талантливого ребенка спиной.

А если положить руку на сердце, то «Голос.Дети» — развлекательный проект, а не отбор в Гнесинку. Из всей троицы наставников только у Полины Гагариной есть профессиональное музыкальное образование. И то не педагогическое. Поэтому ошибки или недочеты в работе вокальных тренеров вовсе нельзя исключать. В конце концов, это именно то, что делает обычный вокальный проект настоящим шоу.

«Голос.Дети», Первый, пятница, 22.00

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