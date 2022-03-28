С Кирилла Серебренникова сняли условную судимость. Он заплатил штраф и возместил ущерб за финансовые преступления

Режиссер Кирилл Серебренников. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Осужденный за хищение 129 миллионов рублей бюджетных денег Кирилл Серебренников освобожден от судимости. Режиссер искупил вину, отбыв половину испытательного срока, возместив украденные деньги и выплатив штраф — и Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение.

Как мы помним, в июне 2020 года суд приговорил Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» к условным срокам и штрафам. Тогда следствие установило, что преступная группа во главе с Кириллом Семеновичем, тогда еще главой Гоголь-центра, увела 129 миллионов рублей из госсубсидии.

Через фиктивные договоры с подставными лицами деньги были обналичены. И поэтому Серебренникова, несмотря на всероссийскую и европейскую известность, заступничество коллег по цеху и общественную шумиху, приговорили к трем годам условно. Кроме того, режиссера обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

После полного возмещения ущерба Министерству культуры РФ и выплаты штрафа Серебренников отбыл половину испытательного срока, «не допускал нарушений в период отбывания наказания, положительно характеризуется», поэтому осуждение отменили досрочно.

Подельники Серебренникова получили чуть меньшие сроки: бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Алексей Малобродский — два года условно со штрафом в 300 тысяч рублей, бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин — три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей.

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