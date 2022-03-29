Жены из российских семей, переехавших в Испанию, начали массово сдавать своих мужей в полицию

Надпись у дома в Испании - это послание, сделанное друзьями Зураба Чавчавадзе, суд признал нарушением запрета общения. За это положен год тюрьмы.

- Я вам серьезно говорю: в официальных испанских документах было написано, что я заставлял свою жену… рожать мне детей, - объясняет 47-летний Сергей Кариевский.

В родной Калуге Сергей работал в сфере продаж, был коммерческим директором крупной фирмы. Супруга Ярославна на 19 лет моложе. Свадьбу сыграли, когда ей еще и двадцати не было. У Кариевских двое ребят-погодков - мальчик и девочка. В 2017 году семья переехала в Валенсию, купили там квартиру.

Ярославна никак не могла адаптироваться к жизни в Европе, язык не давался. Решила устроиться на работу на фабрику фасовки, чтобы «акклиматизация» пошла быстрее. Потихоньку начали появляться знакомства среди местных.

- В 2019 году мы с детьми летом улетели в Россию, а супруга осталась - сказала, что не хочет терять работу.

Сергей Кариевский с детьми.

Проблемы начались спустя пару месяцев после возвращения семьи в Испанию. Однажды в дверь позвонили. На пороге стояли полицейские, которые заявили Кариевскому: на вас написали заявление. «Кто?» - «Жена. Она обвиняет вас в гендерном насилии».

- Со слов жены, мы накануне ее заявления поругались, я пытался выхватить у нее телефон и оставил синяк на запястье. И еще десять листов подобных показаний. На одном из судебных заседаний Ярославна рассказывала, что тем летом, когда она оставалась без нас, она начала ходить в некую женскую правозащитную организацию, где ей объяснили, какие у нее права и как можно развестись с мужем (см. «Только бизнес»).

- И какой во всем этом смысл?

- Это самый простой способ легализоваться в Испании и остаться. По закону о гендерном насилии жертва тут же получает от государства бесплатного адвоката, вид на жительство (ВНЖ) с правом на работу, а также пособие - по 450 евро на женщину и каждого ребенка в течение 11 месяцев. Плюс, если у семьи есть собственное жилье, до совершеннолетия младшего ребенка муж не имеет права там жить.

Защите Сергея Кариевского удалось добиться, чтобы из обвинения убрали пункт про избиение: Ярославна пошла к врачам лишь через сутки после описанного ею в заявлении события. Сергея осудили на 72 дня общественных работ.

- Детей у меня забрали. Почти год я не знаю, что с ними.

Кариевский с бывшей супругой.

Сейчас Сергей живет в городе Суворов Тульской области.

- В Суворове я сам на себя написал заявление в суд - попросил понести наказание на территории России, отработать те самые 70 дней. Чтобы у меня было официальное подтверждение, что от наказания я не уклонялся, и в будущем мог приехать к детям в Испанию.

Возможно ли поменять место «отработки» на другую страну? Пока Суворовский суд запросил помощь Генпрокуратуры.

ЖЕНЩИНАМ ВЕРЯТ НА СЛОВО

- Таких законов нет больше ни в одной стране ЕС! - говорит Виктор Федосеев.

Успешный московский айтишник в 2015-м сделал себе и супруге ВНЖ в Испании, купив дом в той же Валенсии. Провинция Аликанте в регионе Валенсия еще с начала 1990-х стала неким центром миграции русскоязычного населения. Сегодня это уже десятки тысяч людей, русские магазины, рестораны.

У Федосеева был бизнес в Москве, и несколько лет он жил на две страны - регулярно мотался к жене и ребенку в Испанию. И вдруг узнал, что у жены появился другой мужчина, испанец.

Сын Виктора Федосеева - после долгих тяжб суд разрешил ему видится с ребенком.

- Жена написала заявление в полицию: якобы я ее избил. И приложила справку о побоях. Но в указанный ею «день избиения» я был в России. Полицейские приехали ко мне домой - соседи говорят: так его уже месяц нет. Запросили погранслужбу - там подтвердили, что меня действительно не было на территории страны. У этого испанского закона о гендерном насилии нет презумпции невиновности - женщинам верят на слово. Но здесь вышло, что первичное заявление было построено на ложном обвинении. Только ее ошибка меня от тюрьмы и спасла - за побои здесь получил бы реальный срок.

«ЗАПРЕЩАЛ ДОЧКЕ ГУЛЯТЬ ПО НОЧАМ»

Врач-психотерапевт из Москвы Зураб Чавчавадзе перевез семью в Барселону в 2010 году. В России у него частная практика - как и многие, жил на две страны. Но однажды ему тоже сообщили, что жена обвиняет его в гендерном насилии.

- В ее заявлении были какие-то совершенно абсурдные вещи: что я запрещал ей пить алкоголь, курить при детях, а старшей дочери, которая была еще подростком, гулять по ночам. Да, я человек традиционного воспитания. Должны же быть какие-то приличия!

На реальное заключение обвинения не потянули, а вот детей Зурабу видеть запретили. Правда, сейчас в случае приезда в Испанию его ждет тюрьма.

Зураб Чавчавадзе с дочерями.

- Я отправил дочерям сережки. Бывшая жена написала заявление, что я нарушаю судебное решение о запрете общения. За это мне заочно дали год заключения. А еще однажды мои друзья в Испании написали около дома, где живут мои дети, на асфальте: «Папа очень любит вас!» За это мне дали еще 12 месяцев тюрьмы.

Адвокат Ирина Лопатко, живущая в Испании, приводит статистику за один календарный год: 142 тысячи 893 заявления о насилии против женщин. А случаев, когда суд признавал показания женщин ложными, по пальцам пересчитать.

Только бизнес

Боевые «матрешки»

Едва не пострадавший Виктор Федосеев рассказывает, что за всей этой кампанией против мужчин в Испании стоит правозащитная организация «Матрешки».

- Внешне это выглядит как некий клуб по интересам, место, куда активно приглашают русскоязычных женщин. Платишь 10 евро за вход на «лекцию» - и тебе рассказывают, кем здесь можно устроиться работать. Или предлагают бесплатно оказать «психологическую поддержку». На таких встречах «матрешки» ищут женщин, с которых можно что-то поиметь. С ними начинают общаться: а чего ты мучаешься, зачем тебе муж? «Матрешки» с этого тоже получают свой откат. Например, проценты от алиментов, которые удастся выбить с мужчины.

Чтобы выдвинуть обвинения, необязательно состоять в официальном браке, достаточно обычного сожительства. По словам Федосеева, у его соседа Романа недвижимость сумела отжать женщина, которую тот пригласил к себе в гости по туристической визе. Приехала с дочкой-подростком. Устроила скандал в людном месте, дождалась, когда Федосеев при всех на нее накричит, и написала заявление. Ему - запрет приближаться к сожительнице, на тот момент все еще имеющей статус обычной туристки. Ей - легализация в Испании, ежемесячное пособие на нее и дочь, а также право жить в квартире мужчины до совершеннолетия девочки.

- А когда все случилось, ему начали названивать риелторы: если соглашается продать квартиру за полцены, запрет на операции с ней будут сняты, женщина съедет.