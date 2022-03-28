Минобороны: Украинские националисты в первую очередь бьют по медицинским автомобилям

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полевом госпитале в Киевской области кипит работа: военные врачи оказывают помощь военнослужащим, получившим ранении в ходе специальной военной операции.

По несколько операции идут одновременно в двух операционных. Бригады работают спиной к спине.

- Среди пациентов, пока нет ни одной потери. В составе полевого госпиталя - рентген-кабинет, кабинет УЗИ, лаборатория, стационар, - говорит Ислам, начальник хирургического отделения полевого госпиталя.

Врачи работают и живут в современном палаточном городке, где есть все удобства. Под круглосуточной охраной.

Для подвоза раненных военнослужащих, рядом с госпиталем оборудована вертолетная площадка, куда под прикрытием средств противовоздушной обороны и заходят на посадку транспортные Ми-8.

Также раненых эвакуируют с поля боя на бронекапсулах, установленных в кузов грузовика. На борту таких машин нет привычного красного креста. Водители санитарных машин рассказывают, что украинские военные нарушают все международные конвенции и в первую очередь бьют именно по медицинским автомобилям.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил Главному следственному управлению СК России расследовать факты и выявить виновников обстрелов украинской артиллерией российских медицинских машин. Не останавливают неонацистов даже красные кресты на бортах машин.

После оказания помощи раненных отправляют для продолжения лечения на территорию России, однако большинство военнослужащих после лечения возвращаются на службу, в свои подразделения на северный участок спецоперации.

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