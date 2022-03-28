В Мариуполе нашли пыточные «Азова»* с девичьими телами обезображенными вырезанными свастиками

В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами пыток. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Украина все больше погружается в махровую махновщину. Только вместо тачанок пулеметами по степям летают внедорожники с минометами. Орудия массового убийства стали более скорострельными и мощными, а националисты - мародеры более изощренными на пытки.

- В пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на так называемых «бандер-мобилях», обстреляли места массового скопления мирного населения (очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды). В результате три человека погибли, более 10 получили ранения, - заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник рассказывает военных преступлениях, которые явно творили потомки украинских националистов, что измывались над гражданским населением в Бабьем Яру, Хатыни и Волыни: «в подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами».

Отметим, что «пыточные» нашли в подвалах мариупольских школ. Неонацисты использовали спортивные залы под казармы.

Кстати, пытки над девушками, которые были замечены в симпатиях к "москалям" случались на Западной Украине даже в советские годы. Тогда украинские националисты избивали брили своих землячек налысо.

Мизинцев говорит, что «Киевская власть, при поддержке США и ряда стран Европы погрязла в терроре и геноциде против собственного народа».

- Воинские подразделения с символикой третьего рейха действуют в составе национальных вооруженных сил и воинских формирований с задачей уничтожения всего, что не соответствует их бесчеловечным понятиям. Жертвами становятся старики и женщины, а дети с раннего возраста подвергаются жесткой пропаганде зловещей идеологии нацизма для превращения их в последователей Бандеры, - подчеркнул представитель Минобороны.

ВНИМАНИЕ

Ежедневно с 10 часов утра Вооруженные Силы России открывают гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному в Россию и еще по одному через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех, в том числе заявленных официальными киевскими властями, маршрутах.

В свою очередь, украинская сторона этих гуманных принципов не придерживается.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины, протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

При этом украинская сторона готовность обеспечения безопасности выхода иностранных судов в район сбора, по-прежнему, не подтверждает и всячески уклоняется от взаимодействия в решении данного вопроса.

В очередной раз призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев предпринять меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.

Кроме того, сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

В проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две такие мины. Только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали.

КСТАТИ

С детальным анализом результатов гуманитарной деятельности России можно ознакомиться в ежедневном информационном бюллетене Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, размещенном на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Сила V правде»/«Бюллетени».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12 825 - человек, из них – 2 045 детей, за прошедшие сутки эвакуированы в Россию.

469 683 - человека, из которых 97 345 – дети эвакуированы в Россию с начала спецоперации.

57 026 - машин жителей Украины пересекли границу России.

105 534 - человека эвакуировано за месяц из Мариуполя.

3642 - человек эвакуировано за последние сутки из Мариуполя.

2214 - запросов поступило за минувшие сутки на эвакуацию в Россию из городов Украины.

2730 671 - запросов поступило на эвакуацию в Россию из городов Украины за месяц.

4 500 000 - мирных жителей удерживают украинские неонацисты в качестве «живого щита».

6546 - иностранцев из 19 государств находятся в заложниках у украинских националистов в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах.

60 - иностранных судов находятся в украинских портах, так как фарватеры остаются заминированы.

22500 - тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости собраны для граждан Украины.

5 708,3 - тонны гуманитарных грузов доставлены на Украины и розданы в ходе 676 гуманитарных акций.

*Запрещенная в России организация, признана экстремистской, в отношении ее членов в РФ возбуждено уголовное дело.

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