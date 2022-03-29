Одежда ушедших из России брендов все еще продается в интернете: Где ее можно купить и по какой цене

Челябинск. Закрытый магазин одежды H&M в торговом центре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОБУДЬ СО МНОЮ

Adidas, Mango и Marks & Spencer остаются в России! Как и многие другие иностранные марки одежды. И мало ли, что они там заявляют - «уходим», «останавливаем продажи»... Купить их до сих пор можно. Правда, теперь только в интернете. И по более высокой цене.

Напомним, после начала спецоперации на Украине многие западные компании заявили о приостановке работы в России. Среди ушедших брендов одежды - Zara, Stradivarius, Pull & Bear, H&M, Nike, Adidas и многие другие.

Конечно, в чем мать родила россияне не останутся: некоторые известные марки и не думали уходить. Среди них New Yorker, Terranova, Stockmann. Отечественные производители - Love Republic, Sela, Befree, Gloria Jeans, Zarina, Zola - тоже подсчитывают выгоду, которую может принести им добровольный уход с рынка сильных конкурентов. Но эксперты сомневаются, что ушедшие бренды можно будет так быстро заменить одеждой, сопоставимой по качеству и цене.

ПОДСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Но важно не только, что вы хотите купить, но и где собираетесь это сделать. Торговые центры уже давно переживают не лучшие времена. А вот интернет-торговля, которой многие россияне долго побаивались, в пандемию расцвела пышным цветом. По оценкам экспертов, за семь последних лет доля онлайн-покупателей как минимум утроилась.

Часть интернет-торговли велась на иностранных сайтах, которые тоже закрылись или перестали принимать заказы на доставку в нашу страну. Это, в частности, eBay и Asos. Да и брендовые онлайн-магазины вроде Zara и Adidas перестали работать с покупателями из России.

Но самые популярные отечественные интернет-магазины Wildberries, Ozon и Lamoda не только продолжают работать, но и предлагают покупателям товары тех самых брендов, купить которые у нас вроде как уже нельзя. Продается почти все, кроме товаров группы Inditex (это Zara, Bershka, Stradivarius и некоторые другие) и H&M. Но одежда этих брендов и раньше не была представлена в каталогах сторонних онлайн-магазинов, а продавалась только на собственных сайтах. Все остальное - включая покинувшие Россию бренды - пока доступно.

Беда в другом - цена выросла пропорционально росту курса доллара. Так, мужские кроссовки Adidas, которые в феврале стоили 3900 рублей, сейчас продаются уже по 6400, женские подорожали с 4449 до 7400.

Впрочем, рост цен коснулся не только ушедших из страны брендов, но и всех остальных. Стоимость многих моделей джинсов подскочила вдвое, а то и втрое. Лично я, например, покупаю себе исключительно джинсы турецкой марки Colin’s (не сидят на мне другие, хоть ты тресни). И если совсем недавно я мог подобрать себе самые простые «колинзы» за 2000 - 2500 рублей, то сейчас они стоят уже от 4500. А те, что стоили 5 тысяч, можно купить не меньше чем за 10.

Мы с супругой даже составили список из семи мужских и семи женских вещей, которыми собирались освежить свой гардероб нынешней весной (см. «Конкретно»). Знать бы, где упасть, - ведь если бы озаботились этим месяца полтора назад, то сэкономили бы половину! А то ли еще будет...

ГОТОВЬ ПУХОВИК ЛЕТОМ

Но есть и хорошие новости - не подорожали многие пальто и пуховики. Правда, это если сравнивать с осенними ценами и не вспоминать о том, что в феврале многие бренды традиционно продавали свои зимние вещи уже с существенной скидкой. Например, женское пальто, которое можно было купить на Wildberries за

23 000 рублей в декабре, к февралю потеряло в цене более чем втрое и стоило около 7000. А к середине марта цена снова вернулась к 23 тысячам (опять же см. «Конкретно»). Обидно, конечно, но если вы планировали обновить к следующему сезону свой зимний гардероб, самое время сделать это прямо сейчас. Зимние вещи из новых коллекций, скорее всего, будут продаваться уже совсем по другим ценам. Если будут.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОПРОС «КП»

Уходя - уходите

Именно так, по мнению большинства читателей нашего сайта, должны поступать западные бренды. Мы решили выяснить, как россияне отнесутся к возвращению западных компаний, приостановивших работу в России. И подавляющее большинство опрошенных заявили, что не будут покупать их товары.

«Рынок сбыта - святое место, а оно, как известно, пусто не бывает», - пишут в отзывах читатели.

С нетерпением ждут возвращения иностранных компаний лишь 8% опрошенных. Они уверены: «Австрийскую и испанскую обувь, немецкое и французское белье нельзя заменить китайским товаром».

Опрос Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Будем донашивать старые вещи»

Дмитрий ЯНИН, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей:

- Ушедшие бренды занимали лидирующие позиции в крупных российских городах. Их уход повлечет серьезное сокращение предложения на рынке одежды. Причем оперативно заместить их товары будет очень сложно: у российских компаний нет сопоставимого уровня производства. И не стоит рассчитывать, что этот рынок быстро заполнят китайские товары. Поставки из Китая сейчас сильно осложнены тем, что с Россией отказываются работать компании, осуществляющие контейнерные перевозки, нарушены цепочки поставок. Возможно, удастся наладить производство и доставку одежды из Узбекистана, где в последнее время развивалась текстильная промышленность, нехватку может частично восполнить Турция. Но на это нужны время и инвестиции. А с инвестициями в ближайшее время могут быть трудности.

Кроме того, снизится и ценовая доступность одежды, потому что стоимость материалов и пошива привязаны к твердым валютам. Подорожали услуги доставки, да и вообще все затраты выросли. Кроме того, лидеры рынка имели очень большие обороты и могли позволить себе ставить небольшую наценку, скажем, на уровне 30%. А наценка на товары мелких производителей может составлять 200 - 300%. Так что рост цен только продолжится, особенно если не стабилизируется курс рубля.

Тот факт, что какие-то вещи мировых брендов еще можно встретить в интернет-магазинах, говорит о том, что сейчас распродаются оставшиеся запасы. Но вопрос их окончательного ухода - это, к сожалению, вопрос времени. Общая позиция крупных мировых игроков - уход с нашего рынка, возможно, даже с потерями для себя, но уход.

Так что какое-то время россиянам придется донашивать старые вещи. Возможно, второе рождение обретут сервисы по ремонту одежды - в последнее время россияне обращались туда все реже. Еще возможно массовое появление подделок, как это было в 1990-е, и возвращение вещевых рынков.