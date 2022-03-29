Пострадавший из-за санкций Григорий Лепс получил новый удар

Григорий Лепс проиграл суд Кремлевскому дворцу на 2 миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Григорий Лепс - не только артист, но и продюсер: под его крылом работают Александр Панайотов, Витольд Петровский и группа "Cosmos girls", в которой поет старшая дочь певца Ева Лепс. Кроме того, в 2020 году шансонье взялся устраивать юбилейный концерт мэтра Юрия Антонова, но эта затея обернулась убытками.

Так, на днях Арбитражный суд столицы вынес решение взыскать с "Продюсерского центра Григория Лепса" 1 млн 950 тысяч рублей плюс судебные расходы - 32,5 тысячи. Как выяснил сайт kp.ru, за пару месяцев до пандемии ПЦ заключил договор с Кремлевским дворцом на проведения юбилея Антонова. Концерт должен был состояться 5 декабря 2020 года, за что продюсеры обязались заплатить аванс под 2 миллиона, а в случае переноса или отмены шоу - такую же неустойку. Но бушующая пандемия испортила планы: Лепс решил отложить юбилейный вечер на 2021 год и, к тому же, устроить его на другой площадке - "Крокус Сити Холл", которой владеет его друг Эмин Агаларов. Тогда оставшаяся без денег администрация Кремлевского дворца, вооружившись договором, отправилась в суд.

Представители Лепса пытались защищаться, ссылаясь на указ Сергея Собянина: мол, карантин не время для концертов. Однако, в распоряжениях мэра суд нашел не запрет мероприятий, а ограничения заполняемости зала - тогда можно было продавать лишь 50% мест, как и делали все остальные артисты. Адвокаты уверяли, что Кремлевский дворец не понес никаких убытков, но и здесь суд встал на сторону площадки. В итоге Лепс проиграл суд и теперь, если не будет апелляции, через месяц решение вступит в силу.

Впрочем, 2 миллиона рублей для Григория Лепса - не самая крупная потеря. Недавно стало известно, что несколько лет назад из-за санкций артист лишился куда более крупной суммы - около 20 миллионов долларов. Причем, к событиям на Украине это не имеет отношения: в "черный список" Лепс попал еще раньше - в 2013 году, когда министерство финансов США причислило нашего певца к так называемой "постсоветской мафии". Активы этих нежелательных лиц в Америке заблокировали, а американцам запретили иметь с ними деловые контакты.

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