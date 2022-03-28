Чем ремонтировать будем – аналогами или б/у?

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нехватка автозапчастей привела к тому, что даже официальные дилеры марок уже предлагают клиентам неоригинальные детали и даже бывшие в употреблении.

То есть, случилось то, чего ожидали многие эксперты – у дилеров кончился запас оригинальных запчастей, а также расходники. Первыми под удар попали дилеры европейких марок – Volkswagen, Skoda, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep, а также ориентированная на Европу Mazda. Чтобы вернуть сломанный автомобили на дороги, дилеры вынуждены предлагать ремонт неоригинальными запчастями или даже бэушными, которые «еще походят».

Насколько это опасно и как стоит относиться к такому новому лицу рынка сервиса и ремонта? Давить на дилеров и поставить автомобиль на стоянку в ожидании оригинальных запчастей и расходников или доверится и отнестись с пониманием? Сами дилеры в условиях форс-мажора, получаются, идут навстречу автомобилистам и буквально подставляются под удар, работая не по регламенту.

Разобраться в этом непростом вопросе без эксперта невозможно – слишком много граней и «но». О ситуации на рынке и рисках, которые она несет, нам рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Тут все более-менее понятно – сложно и почти плохо, поскольку сейчас буквально сломана вся логистика, особенно на западном направлении. Перевозчики опасаются ехать в Россию, боясь попасть под санкции, а некоторые западные таможни по-своему трактуют санкции, которые накладывает Евросоюз.

Любой ремонт в результате будет обходиться дороже или длиться дольше. Либо и то, и другое. Также дилеры будут предлагать неоригинальные запчасти. И желательно, чтобы это делалось открыто – не было подмены.

Что касается технического состояния ремонтируемых автомобилей, тут все зависит от конкретного случая. Неоригинал бывает разный. Родная запчасть, допустим, может стоить 10 тысяч рублей. Аналог за эти же деньги может оказаться лучше. Также можно найти неоригинал, который при том же качестве окажется дешевле – вполне возможно, что он окажется от того же производителя. Например, Delphi или Bosch, запчасти которых в собственных коробках дешевле, чем в упаковках Mercedes-Benz, например. Это касается и масел – фирменное УАЗ или то же масло, но в канистре «Лукойла». Второе будет дешевле.

А можно купить неоригинал совсем дешевый, и качество у него будет соответственное – не бывает же хорошо и дешево. Даже из Китая можно везти хорошие запчасти и не очень, а можно везти откровенный трэш. Поэтому надо понимать, какую запчасть вам ставят. Если это электростеклоподъемник, то можно и сэкономить. Но если речь о важных узлах и агрегатах (электронике, тормозах, двигателе, коробке), то учитывая, что разобрать и качественно собрать их стоит немалых денег, экономить на запчастях нет никакого смысла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осторожно: на рынке авто с пробегом активизируются мошенники

Последние события вызвали растерянность в обществе, коснулось это и автовладельцев – что делать: покупать или продавать, какие могут быть риски? Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков о ситуации на рынке (подробнее)

Запретят ли бензиновые автомобили к 2035 году – Европа делает перерасчет

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков - о ситуации с электромобилями (подробнее)