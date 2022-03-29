Анастасия Волочкова раскрыла горькую правду о своей дочери

Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: соцсети

Анастасия Волочкова никогда не была замужем. Свою единственную дочь Ариадну балерина родила от миллионера Игоря Вдовина в 2005 году. Несколько лет назад девочка переехала из шикарного особняка знаменитой мамы к отцу.

Единственная дочь Анастасии Волочковой уже несколько лет не живет с мамой. Ариадна, которой в этом году исполнится 17 лет, давно переехала к папе Игорю Вдовину и его новой жене Елене Николаевой. Они поселились в центре Москвы. Не так давно миллионер построил для семьи загородный дом. Особняк поражает своей роскошью. На территории поместья расположена конюшня, спа и даже собственная ферма по производству свежайших продуктов.

Раньше Волочкова отмечала, что Ариша перебралась к отцу, так как ей от него удобно добираться до школы. Балерина всячески опровергала натянутые отношения с ребенком. Но в недавнем интервью блондинка решилась раскрыть горькую правду.

Танцовщица посетовала, что сейчас не может найти общий язык с Ариадной. Однако уверяет, что это не ее вина.

Анастасия обвинила собственную мать и бывшего возлюбленного в затяжном семейном конфликте. По словам звезды больших и малых театров, именно они настроили девочку против нее. "У меня с дочкой сложные отношения. Они есть, но они сложные. Она сейчас живет в центре города с папой, с его новой женой, там ребеночек еще родился…" - заявила артистка в YouTube-шоу "Не принято обсуждать".

После чего огорошила признанием: "Мама все время портила мне отношения с дочкой. Зомбировала Аришу, доказывая, будто она никому не нужна, кроме бабушки. Для меня это было серьезной травмой. Бедная Ариадна, папа и бабушка втирают ей про меня".

Кстати, ранее бывший любовник балерины - банщик Сергей Кузнецов сделал громкое заявление. По его мнению, Волочкова не живет вместе с дочкой, потому что "органически не переваривает детей" и не желает общаться с собственной наследницей.

"Она органически не переваривает детей, это ее слова. Ее коробит. Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло. Я не представляю, как можно - без ребенка, и несколько лет. Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей", - рассказывал Кузнецов.