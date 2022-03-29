Военная спецоперация на Украине 29 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако Россия намерена провести демилитаризацию Незалежной. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 марта 2022 года.

Народная милиция ДНР заявила, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы. Соответствующую информацию предоставляют и сдавшиеся в плен украинские бойцы. Некоторые из них даже указывают отсутствие боеприпасов главной причиной, по которой они решили сложить оружие.

Российская делегация прилетела в Стамбул на переговоры с Украиной. Ранее в Кремле заявили, что переговоры вряд ли начнутся в понедельник, 28 марта 2022 года.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что странам Запада не удалось изолировать Россию с помощью санкций, у РФ по-прежнему есть большое количество партнеров в различных регионах мира.

Россия доставила на Украину, в ДНР и ЛНР свыше 9,5 тысячи тонн гуманитарной помощи. В основном, это продукты питания и предметы первой необходимости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуация, которая сложилась в настоящее время на Украине, выступает лишь одним из следствий кровавой политики Вашингтона на подавление независимых стран в угоду своим интересам.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:18 Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине 29 марта 2022 года. Сообщается, что консультации инициировали Франция и Мексика

28 марта:

23:39 Байден сообщил, что США не проводят политику, направленную на свержение власти в России

23:12 Глава ДНР Пушилин обсудил с Кадыровым ход операции по освобождению Мариуполя. Сообщается, что Пушилин наградил Кадырова орденом Дружбы за личный вклад в дело освобождения Донбасса

22:47 Сербия готова предложить властям Украины и России Белград в качестве места для переговоров, заявил Вучич

22:42 Минобороны России: в Мариуполе нашли тела людей со следами пыток и вырезанными свастиками

22:28 Следственный комитет России расследует жестокое убийство российского военнопленного украинским националистом

22:25 Байден ответил на вопрос о возможной встречи с Путиным: это зависит от того, о чем российский президент захочет говорить

22:24 Байден: Возможное применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны США

22:17 Постпред при ЕС Чижов заявил, что отказ от российских энергоносителей будет «самоубийством» для ЕС