Переговоры России и Украины 29 марта 2022 в Турции: прямая онлайн-трансляция Фото: Shutterstock

Во вторник, 29 марта 2022 года, делегации России и Украины встретятся для переговоров в турецкой столице – Стамбуле.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский анонсировал очередной раунд переговоров России и Украины, который должен состояться 29-30 марта 2022 года в Турции. Это подтвердил и представитель украинской делегации Давид Арахамия в социальных сетях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил, что встреча делегаций России и Украины для переговоров в Стамбуле состоится 29 марта 2022 года. Сообщается, что перед этим будет проведена ещё одна короткая встреча сторон в закрытом формате. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что предстоящие переговоры приведут к установлению мира.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встречи президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского, после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле ожидать не стоит.

Отметим, что самолет с российской делегацией на борту уже приземлился в аэропорту Стамбула.

Переговоры России и Украины 29 марта 2022 в Турции. Прямая онлайн-трансляция