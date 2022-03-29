Российский офицер в одиночку отбился от неонацистов и вывел взвод из окружения

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России знакомит читателей «Комсомолки» с наградными листами на офицеров, которые заслужили в бою государственные награды.

Месяц назад в ходе «Авиадартса» на «Армейских международных игр» они на время поражали учебные мишени на полигонах, а теперь легко бьют по настоящим целям. И знают, что любое промедление в реальном бою - смертельно.

«Военная наука - наука побеждать», - говорил командирам легендарный русский полководец Александр Суворов. И , напоминал, что «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство».

Слова генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения, наши офицеры не забывают.

НЕОНАЦИСТЫ ПОГИБЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИИ

Лейтенант Вячеслав Водяной

«Командир взвода, лейтенант Вячеслав Водяной выполнял боевую задачу по обеспечению безопасности движения главных сил мотострелковой бригады в заданный район. В ходе выполнения боевой задачи взвод лейтенанта Водяного попал в окружение многократно превосходящих по численности и вооружению сил националистов. В сложной обстановке офицер сумел грамотно организовать оборону взвода и принял бой, в ходе которого, оценив обстановку, учитывая многократно превосходящие силы противника, дал команду взводу на отход, а сам рискуя собственной жизнью, остался на прикрытии пути отхода. Действуя мужественно и героически, офицер огнем из стрелкового оружия сковал наступательные действия националистов и обеспечил выход взвода из окружения без потерь. Ведя бой в одиночку без прикрытия, Вячеслав лично уничтожил 2 единицы военной техники и до 10 человек живой силы националистов. После выхода взвода из окружения, лейтенант Водяной, умело используя тактику ведения боевых действий, ввел противника в заблуждение и во взаимодействии с подошедшими на помощь подразделениями, нанес противнику контрудар. Благодаря умелым и решительным действиям лейтенанта Водяного готовящиеся украинскими националистами провокации в отношении российских Вооруженных Сил были сорваны, что позволило колонне мотострелковой бригады прибыть в заданный район своевременно и без потерь».

ДОБЫЛ КАРТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ АВИАЦИИ

Майор Виталий Сипливый

«Группа под руководством заместителя командира батальона майора Виталия Сипливого выдвинулась для проведения доразведки районов поражения зенитной ракетной батареи и мобильной группы радиоэлектронной борьбы украинских националистов. В ходе выполнения задачи группой были обнаружены две радиолокационные станции националистов, сохранивших работоспособность. Мгновенно оценив обстановку, Виталий Сипливый принял решение на атаку станций, в ходе которой разведгруппой были уничтожены две радиолокационные станции, две аппаратные связи с их расчетами, а также склад горюче-смазочных материалов националистов, при этом потерь среди подчиненного личного состава допущено не было.

Спустя несколько дней группа под руководством майора Сипливого в ходе боестолкновений взяла под контроль пункт постоянной дислокации бригады армейской авиации националистов в районе одного из населенных пунктов. При осмотре объекта Виталий Сипливый лично обнаружил рабочую карту командира бригады с полной информацией районов базирования авиации националистов. В результате решительных действий майора Виталия Сипливого и умелого руководства подчиненным личным составом противнику был нанесен существенный урон, а добытая российскими военными информация позволила вскрыть ряд важных объектов врага, которые в последующем были уничтожены.

УНИЧТОЖИТЕЛЬ «БАЙРАКТАРОВ»

Полковник Евгений Ус

«В ходе массированного огневого удара реактивных систем залпового огня, минометов и ударных беспилотных летательных аппаратов противника по одному из аэродромов, контролируемых российскими войсками начальник отделения противовоздушной обороны мотострелковой дивизии полковник Евгений Ус в условиях, сопряженных с риском для жизни, руководил работой расчетов средств ПВО по отражению воздушного нападения, командовал подразделениями по осуществлению маневров для уклонения от ударов артиллерии противника, координировал действия подразделений обеспечения для своевременного подвоза боеприпасов боевых машин. За два часа отражения огневого налета националистов, боевыми расчетами под командованием полковника Ус было уничтожено 7 беспилотных летательных аппаратов. Благодаря высокому профессионализму полковника Ус, слаженным действиям подчиненных расчетов и грамотному определению наиболее опасных целей российским военным удалось отразить воздушную атаку националистов и не допустить уничтожения материальных запасов группировки. Всего с начала специальной операции подразделениями противовоздушной обороны под руководством полковника Евгения Ус было уничтожено 38 беспилотных летательных аппаратов противника, в том числе 2 «Байрактар ТБ-2». При этом потерь среди подчиненных Евгения не допущено».

Кстати, многие военнослужащие после легкий ранений попадают в полевой госпиталь в Киевской области. Это современный палаточный городок, с двумя операционными, рентген-кабинетом, кабинетом УЗИ, лабораторией, стационаром.

Врачи работают и живут в современном палаточном городке, где есть все удобства. Под круглосуточной охраной.

Для подвоза раненных военнослужащих, рядом с госпиталем оборудована вертолетная площадка, куда под прикрытием средств противовоздушной обороны и заходят на посадку транспортные Ми-8.

Также госпиталь имеет автомашины с бронекапсулами для безопасной транспортировки раненых, что установлены в кузове грузовика.

После оказания помощи большинство раненных возвращаются на службу, в свои подразделения на северный участок спецоперации.

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