Две чашки кофе в день снижают риск преждевременной смерти на 10-15 процентов

исследование показало, что регулярное употребление кофе безопасно и может быть частью здоровой диеты для людей с сердечными заболеваниями Фото: pixabay.com

Хороший кофе - это источник удовольствия и наслаждения. Но есть ли реальная польза для здоровья от его употребления? Разные ученые отвечают по-разному на этот вопрос. На традиционном Конгрессе Американского колледжа кардиологов было представлено одной из крупнейших исследований в истории , которое доказывает, что ежедневное употребление 2-3 чашек кофе не только снижает риск сердечных заболеваний, но и продлевает жизнь.

Профессор Питер Кистлер, руководитель отдела исследования аритмии в Институте сердца Бейкера (Мельбурн, Австралия) и его коллеги использовали данные Биобанка Великобритании о здоровье более чем четырехсот тысяч человек. Ученые в течении 10 лет наблюдали за тем, как употребление кофе (в диапазоне от 1 чашки в день до 6) влияет на сердечно-сосудистые заболевания: нарушения ритма, ишемическую болезнь, сердечную недостаточность, инсульт и смертность.

- Поскольку кофе может учащать сердцебиение, некоторые люди опасаются, что их страсть к эспрессо или капучино может вызвать определенные проблемы с сердцем, - говорит Питер Кистлер, ведущий автор исследования. - Поэтому иногда даже врачи советуют прекратить пить кофе.

Чтобы проверить, насколько обоснованы такие опасения, австралийские медики изучили две группы граждан. В первом случае это были 382 535 здоровых людей. Их 10-летний роман с кофе принес следующие результаты: употребление двух-трех чашек в день на 10-15% снижало риска развития ишемической болезни сердца, аритмии, сердечной недостаточности или смерти по любой причине. Те, кто ограничивался одной чашкой кофе в день наилучшим образом защищали себя от инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Второе исследование включало 34 279 человек, у которых ранее обнаруживали какое-либо нарушение работы пламенного мотора. Среди сердечников, потягивавших

2-3 чашки кофе в день, так же снижался риск преждевременной смерти. А у людей с диагнозом “мерцательная аритмия”, если они выпивали одну чашку кофе в день, риск преждевременного ухода в мир иной сокращался на 20%, по сравнению с “непьющими”. Важно, что для сердечников увлечение напитком бодрости не приводило к ухудшению здоровья.

- Наше исследование показало, что регулярное употребление кофе безопасно и может быть частью здоровой диеты для людей с сердечными заболеваниями, - подчеркивает Питер Кистлер. - Употребление кофе было связано либо с пользой для здоровья сердца, либо имело нейтральный эффект.

С чем связан благотворный эффект кофейных зерен для нашего организма? Главное действующее вещество кофе - это кофеин. Но на самом деле кофейные зерна содержат более 100 биологически активных соединений. Авторы исследования утверждают, что эти вещества помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление, улучшают чувствительность к инсулину, повышают метаболизм и блокируют рецепторы, связанные с нарушением сердечного ритма.

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