Дмитрий «Гоблин» Пучков: Евросоюз развалится, ради этого все и затеяно

Дмитрий Пучков ("Гоблин") Фото: Александр ГЛУЗ

Запись эфира

ВСЕ УКРАИНСТВО - ЭТО «УБЕЙ МОСКАЛЯ»

- Прошел месяц после начала спецоперации. Как оцениваете предварительные результаты?

- Я ж не знаю, как и все остальные, какие задачи были поставлены, какие выполнены, какие не выполнены. Людей, которые гибнут, жалко. Успехи оценивать не могу. Командование передо мной не отчитывается.

- Наверняка общаетесь с разными людьми, в том числе военными. Что они говорят?

- Если нет авиации, то про победу и успешные сражения можно забыть сразу. Поскольку в полях нормально сражаться украинская армия не может, она бежит в города. Это то, чему сотрудники ЦРУ учат всех своих подручных: ИГИЛ*, украинцев – не важно: «Заезжайте в города, ставьте артиллерию, системы залпового огня возле домов, прячьтесь в детских садах, в больницах. И тогда проклятые русские будут вынуждены бомбить детские сады и больницы. И мы их обвиним во всех смертных грехах».

Ничего подобного не происходит. Российская армия вынуждена не применять тяжелое вооружение. А вынуждены действовать малыми силами. Это все очень сильно растягивает процесс.

Ну, а то, что творят эти подонки… Поначалу у всех были иллюзии, что есть некий батальон нацистов «Азов»** или батальон нацистов «Донбасс»** (запрещенные в России), а вооруженные силы Украины – это другое и там приличные люди. Нет никакой разницы. Они все ведут себя абсолютно одинаково. Потому что нацисты давно внедрены как в Министерство внутренних дел, в СБУ и в ВСУ.

У них еще служба организована крайне интересно - если ты выказываешь некие колебания, не забывай, что у тебя дома остались жена и дети. СБУ знает, где они сидят. К ним придут украинские нацисты, детей твоих, может, изуродуют, а скорее всего – убьют.

Если кому-то интересно, какими способами все эти персонажи действуют, можно обратиться к истории Великой Отечественной войны. Забейте «волынская резня», посмотрите, там и фотографии есть чудовищные. Если нервы крепкие – почитайте. А это их предмет национальной гордости.

В отношении жителей Мариуполя, Донбасса, условной Новороссии у них: хотите говорить по-русски, езжайте в Россию, вы здесь не нужны. Им нужна земля. А люди, которые ее населяют, им не нужны. Они для нацистов - живое мясо, которым прикрываются.

Надеюсь, что наши войска справятся с этим малой кровью, могучим ударом.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПЕРЕГОВОРЫ БЫЛИ НЕ КАК С ЧЕЧНЕЙ

- Спецоперацию все чаще сравнивают с бомбардировками НАТО. Тогда никаких санкций никто против американцев не вводил, а они добрую половину Сербии разбомбили.

- Поскольку санкции в основном у нас вводят американцы, не будут же они сами против себя вводить санкции. Они же во всем правы. Вот недавно там Олбрайт померла, а из нее цитаты приводят: «А вы в курсе, что там 500 тысяч детей убили?» Она сказала «ну да, нехорошо, но в общем-то оно того стоило». Вот она на весы складывает убитых детей и свои политические затеи – «оно того стоило».

- У вас есть надежды на переговоры России и Украины в Турции? Может, их вообще проводить не стоит?

- На мой взгляд, это соблюдение некоего политеса. Нужны переговоры? Да, нужны. Давайте переговариваться? Да, давайте. Первое - признание Крыма, признание республик Донбасса, демилитаризация и денацификация. Украинская сторона об этом говорить вообще отказывается, им это неинтересно. Соответственно, о чем тогда разговор? Эти персонажи, как мне кажется, абсолютно несамостоятельные и решения их никакой силы не имеют. Помните, не успели начать эти переговоры, одного тут же на улице казнили.

Сказал что-то не то, повел себя не так – получи пулю в башку – остальные будут разумнее на переговорах. Вот сущность сегодняшней украинской власти.

- Может, вообще надо бойкотировать эти переговоры?

- Для близиру, наверное, надо. Делу не мешает. Главное, чтобы не было, как когда-то в Чечне – остановите армию, пусть никто не стреляет, стойте на местах – ну, это чтобы негодяи успели убежать, перегруппироваться, перевооружиться, как следует поесть, отдохнуть и встретили нас с новыми силами. Раз сейчас армию не останавливают, пусть переговариваются сколько хотят.

«США ВЕДЕТ СЕБЯ КАК ГОПНИК С ДУБИНОЙ»

- Многие очень обрадовались, что Запад жестко наказал российских олигархов. Речь, конечно, в том числе идет о Фридмане и об Авене. Сейчас они говорят о том, что им буквально не на что жить. И многие этому обрадовались.

- Они там совершили какие-то преступления? Вроде нет. Выглядит все это какой-то глупостью. Если бы у меня был миллиард, у меня бы сидели специальные люди – не дай бог, со мной что-то случится – у них бы всегда под рукой был чемодан наличности и другие кредитные карты. А «я сижу, мне есть нечего, на машине меня не отвезти» – какой же ты миллиардер?

- Европейцы возмущаются, что Путин ввел порядок, что Европа обязана нам платить за газ рублями. Они говорят: «есть же бумажка, договор, а в нем ни о каких рублях речи нет. Вы нарушаете закон».

- На мой взгляд, Владимир Владимирович страшно хитер. Как это у него всегда принято, абсолютно асимметричное и совершенно неожиданное решение. Пять ступеней: принятие, гнев, злоба, рыдания и согласие. Кто-то из представителей немецкого правительства уже говорил, что, газ покупают частные конторы и это их дело – покупать за рубли или что-то другое. Сегодня уже: «нет, надо и частные конторы отговорить, чтобы они за рубли ничего не покупали».

Это к чему приведет? К закрытию предприятий - это первое. Потому что топить дома граждан важнее, чем работа на предприятиях. Окажется, что граждане, которые работают на этих предприятиях закрытых, останутся без работы, а значит – без денег.

На сколько подорожает то, что выпускают немецкие предприятия? Если удобрения варят на нашем газу, а теперь эти удобрения вместо 100 евро будут стоить 200, никто их покупать не будет - придется закрыть. А дальше – не выращенный урожай, а дальше – жрать нечего. Талоны.

Чего там у них на очереди? Отсутствие бензина. Солярка подорожала. Значит, подорожали все грузоперевозки, сельскохозяйственная техника тоже на солярке - подорожал весь сельхозпродукт.

При этой замечательной демократии, правильно я понимаю, граждане Западной Германии принимают такие решения, чтобы оставить себя без денег и без еды? Или их все-таки никто не спрашивает вообще? А им из-за океана говорят: делайте вот так, потому что мы так сказали. Потому что вся финансовая система Западной Германии находится в руках Соединенных Штатов, и «мы будем вам диктовать, что делать и как делать».

Это как мы живем с вами в соседних квартирах. И вдруг пришел к нам какой-то гопник с улицы с дубиной, сломал дверь и начинает объяснять, как мы теперь будем жить.

ЕВРОПУ ЖДЕТ РАСКОЛ

- «Большая семерка» говорит, что они не будут платить за газ в рублях. Но ведь Европа гораздо шире, чем эта «семерка». Венгрия, например, против санкций на энергетику. Их премьер Орбан прямо и говорит: «Нам плевать на все эти ваши нюансы. Венгрия и венгры для нас важнее». Грядет ли в Европе раскол?

- Все именно для этого и затеяно. Вы хотите расколоть на куски нашу страну, в ответ мы поможем вам расколоться на более мелкие куски. Откажутся покупать - на здоровье, отказывайтесь. Газа больше купить негде.

Условно говоря, если газа все сто единиц, а выедают 95, а из них 30 – это русский. Если 30 наших убрать и добавить 5 оставшихся, 25 взять негде. Где вы их брать собрались?Посмотрим, как там у них получится. Два дня осталось до 31 марта. Сейчас эти истеричные ерзанья закончатся.

- Все страны G7 не станут оплачивать поставки российского газа в рублях.

- На здоровье. Когда газопровод перекроют, а там благоразумно «Газпром» газа поставлял столько, что в хранилищах у них ничего нет на данный момент, выключайте, посмотрите, как там у вас. Вот эти совершенно идиотские крики: «а давайте вы у себя на регуляторах поставите на градус ниже, будете есть меньше мяса. Таким образом мы победим коварного Путина». Это еще полбеды.

А вот когда представитель американского Конгресса вылезает с предложениями: вам надо убить Путина и Лукашенко. Вы совсем обалдели? Вообще уже там с катушек слетели.

Байден еще при Обаме говорил: «вот, давайте меня в кандидаты в президенты, и Путина в России не будет». Может, он забыл, что он говорил? Это ж их любимое американское дело – устраивать государственные перевороты. И сейчас они, кстати, со страшной силой у нас активизируются, организуются и начнут этим заниматься.

- А это хорошо, что Евросоюз развалится? Нам это на руку? Радоваться будем?

- Мы с этим ничего поделать не можем. Это нарастающие противоречия внутри них. Если мы оглянемся на ХХ век, то многие с удивлением узнают, что две мировые войны затеяли самые передовые и самые демократичные державы, потому что он не могли решить свои внутренние проблемы между собой другим способом, кроме как вооруженным путем. Когда первая мировая война закончилась при подписании договора в Версале, там прозвучали прекрасные слова, что это не мир, а перемирие на двадцать лет. Через двадцать лет война продолжится. И теперь у них опять там дикие внутренние противоречия, которые они привычным для них способом пытаются решить за наш счет. Если у нас организовать государственный переворот, порвать страну на куски, опять, как в 90-е, отсюда уйдет очередная пара триллионов долларов, которые их экономику спасут. Так вот, то, что они развалятся, это гораздо лучше для нас, чем развалимся мы.

КТО НЕ УШЕЛ С НАШЕГО РЫНКА - ЧТО-ТО ЗНАЮТ

- Обратили ли внимание – подорожали ли продукты? И как считаете, у нас хуже или все-таки в Европе?

- Честно говоря, я не знаю. Поскольку продуктами у меня женщина заведует. А мы ходим через дорогу от конторы в магазин «Дикси» и я вижу только конечный результат в чеке. Сколько мы там на день берем… если где-то получается 1800-2000 рублей, вот так чтобы сразу скакануло до 2,5, я такого не вижу. Наверное, чего-то подорожало. В интернете вижу только безумие по закупке сахара. Совершенно для меня непонятное. Я бы понял, когда бы матерые самогонщики покупали сахар мешками. А когда бабушки и пожилые женщины хватают по килограмму в руки и разбегаются – вам он зачем? Но то, что все подорожает, я сомнений в этом не питаю.

- Я с сахаром как-то не очень дружу, но еще слышал, есть проблемы с прокладками. Но мне кажется, что это вопрос тоже скоро будет решен. Просто не надо закупать ящиками и мешками.

- Точно так же, как и гречку. Там же жуки всякие заводятся, червяки. Если это невозможно сожрать и оно лежит годами. Интересно, гречку, которую в начале пандемии закупали чемоданами, ее съели?

- Очередная ушедшая с нашего рынка датская пивоваренная корпорация «Карлсберг» заявила о том, что уходит с российского рынка и продает активы. Вы вообще скучаете по «Макдональдсу»? Многие ушли. Вернутся ли они?

- Я вижу, что есть бестолковые, которые сразу по свистку команду выполняют – все бросили и опрометью побежали прочь. А есть сообразительные, которые – тихо, тихо, сейчас месяц подождем, никого не увольняем, подождите, мы зарплату платить будем. Вот эти, на мой взгляд, самые разумные. Я даже подозреваю, что они что-то знают от своих правительств, что-то они знают…

А «Макдональдс»… они свою картошку сажают, они свою картошку убирают, у них подсобные хозяйства, которые снабжают продуктом. Там народу-то работает в сто раз больше, чем в «Макдональдсах». Они ж заточены под производство продукции. И это нельзя бросать и оставлять, надо немедленно осваивать самим. Правда, я сомневаюсь, что у нас умеют так, как в «Макдональдсе».

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация.

**Запрещенная в России организация, признана экстремистской, в отношении ее членов в РФ возбуждено уголовное дело.

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