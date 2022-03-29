Израиль накрыла волна терактов

Двое нападавших, вооруженных автоматическим оружием, убили двоих и ранили шестерых израильтян Фото: REUTERS

Вслед за ножевым терактом в израильском городе Беэр-Шеве, когда от рук вооруженного ножом араба погибли двое мужчин и две женщины, по всей стране стали регистрироваться попытки террористических действий.

По сообщению израильских СМИ, только за понедельник, 28 марта, правоохранители провели не менее шести арестов вооруженных холодным и огнестрельным оружием людей, которых считают причастными к подготовкам терактов. Задержания прошли в пяти крупных городах страны.

Ранее сообщалось, что после нападения террориста на граждан Израиля в Беэр-Шеве, уровень тревоги из-за ожидания новых инцидентов поднят до максимального уровня.

Спустя несколько дней после трагедии в Беэр-Шеве, произошло новое нападение – на этот раз в городе Хадера: двое нападавших, вооруженных автоматическим оружием, убили двоих и ранили шестерых израильтян. В результате перестрелки с полицией, преступники были ликвидированы, но успели перед этим ранить еще троих правоохранителей.

Ответственность за этот теракт взяло на себя «Исламское государство»*.

В Израиле отметили, что с ростом количества попыток терактов в стране резко вырос спрос на огнестрельное оружие – по данным Министерства общественной безопасности Израиля количество заявок на приобретение оружия увеличилось примерно втрое.

*- «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация