Многомиллионный Шанхай ушел на карантин

Предполагается, что нынешний локдаун станет наиболее масштабным для города с 26-миллионным населением Фото: REUTERS

По сообщению шанхайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в городе за последние сутки было обнаружено более 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а число бессимптомных заражений приблизилось к 3500. В связи с этим власти мегаполиса приняли решение о введении карантинных мер.

Предполагается, что нынешний локдаун станет наиболее масштабным для города с 26-миллионным населением, поскольку раньше властям и медикам удавалось обходиться лишь локальными блокировками в жилых комплексах, где отмечались случаи заболевания.

Планируется, что карантин будет вводиться в два этапа и продлится не менее 10 дней. Для этого город разделят на две большие области по реке Хуанпу, в каждой из которых будет действовать режим строгой изоляции, сопровождающийся массированным тестированием населения на коронавирус.

Нынешние ограничения предполагаются настолько строгими, что во время их действия жителям будет запрещено даже выходить на улицу. Продукты и предметы первой необходимости граждане смогут заказывать онлайн с бесконтактной доставкой.

Во время действия карантина общественный транспорт ходить не будет, а жители города, не занятые в производстве по обеспечению его жизнедеятельности, будут переведены на удаленную работу либо отправлены в отпуск.