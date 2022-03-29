Политологи предрекают миру новый военный конфликт

Эксперты уверены, что кризис на мировом рынке энергоносителей, вызванный введением антироссийских санкций, лишь подогреет аппетиты Венесуэлы Фото: REUTERS

Между Венесуэлой и Гайаной может вспыхнуть территориальный конфликт. Всему «виной» - шельфовые месторождения нефти на территории Эссекибо, ранее входившей в состав Великой Колумбии.

На этой земле жили индейцы. В 1831 году британцы колонизировали большую ее часть, а это 70% современной Гайаны. И с тех пор между Венесуэлой, считающейся наследницей Великой Колумбии и Гайаной длится территориальный спор.

В 1966 году был заключен Женевский договор, по которому Гайана считается правопреемницей британских колоний. Но территория Эссекибо на всех современных картах помечена как спорная.

Пришедший к власти в 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заговорил об исторической несправедливости. Он считает юрисдикцию Международного суда недействительной. И пытается пересмотреть права на Эссекибо в пользу Венесуэлы.

И делает он это, в первую очередь, потому, что в 2015 году американская нефтяная компания Exxon Mobil нашла там месторождения шельфовой нефти. И бедная Гайана внезапно стала одним из ведущих игроков на мировом рынке черного золота.

- Экспортный потенциал Гайаны сейчас в центре внимания, - рассказал научный сотрудник по изучению стран Латинской Америки в Совете по международным отношениям США Пол Анджело. - Новые месторождения привлекают инвесторов из ближнего и дальнего зарубежья, включая американскую нефтяную компанию Hess Corp и китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию.

- При прогнозируемых темпах добычи Гайана может стать к 2035 году крупнейшим производителем нефти. Страну даже называют «новыми ОАЭ», - уверен заместитель директора Карибской инициативы Вазим Маула.

Мадуро пообещал отвоевать Эссекибо. Он установил новые границы, которые захватили часть морской экономической зоны Гайаны. И с 2015 года президент Венесуэлы периодически направляет военные подкрепления к спорной территории. Гайана же, в свою очередь, не подписала Межамериканский договор о взаимной помощи. А это означает, что в случае военных действий страны Южной Америки вряд ли будут ее защищать.

Эксперты уверены, что кризис на мировом рынке энергоносителей, вызванный введением антироссийских санкций, лишь подогреет аппетиты Венесуэлы. И в Южной Америке может вспыхнуть военный конфликт, не уступающий по своим размерам и объемам все известные на данный момент территориальные конфликты в мире.