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В мире29 марта 2022 5:17

Политологи предрекают миру новый военный конфликт

По мнению экспертов, военные действия могут начаться на венесуэло-гайанской границе
Алена ГРИЦЕНКО
Эксперты уверены, что кризис на мировом рынке энергоносителей, вызванный введением антироссийских санкций, лишь подогреет аппетиты Венесуэлы

Эксперты уверены, что кризис на мировом рынке энергоносителей, вызванный введением антироссийских санкций, лишь подогреет аппетиты Венесуэлы

Фото: REUTERS

Между Венесуэлой и Гайаной может вспыхнуть территориальный конфликт. Всему «виной» - шельфовые месторождения нефти на территории Эссекибо, ранее входившей в состав Великой Колумбии.

На этой земле жили индейцы. В 1831 году британцы колонизировали большую ее часть, а это 70% современной Гайаны. И с тех пор между Венесуэлой, считающейся наследницей Великой Колумбии и Гайаной длится территориальный спор.

В 1966 году был заключен Женевский договор, по которому Гайана считается правопреемницей британских колоний. Но территория Эссекибо на всех современных картах помечена как спорная.

Пришедший к власти в 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заговорил об исторической несправедливости. Он считает юрисдикцию Международного суда недействительной. И пытается пересмотреть права на Эссекибо в пользу Венесуэлы.

И делает он это, в первую очередь, потому, что в 2015 году американская нефтяная компания Exxon Mobil нашла там месторождения шельфовой нефти. И бедная Гайана внезапно стала одним из ведущих игроков на мировом рынке черного золота.

- Экспортный потенциал Гайаны сейчас в центре внимания, - рассказал научный сотрудник по изучению стран Латинской Америки в Совете по международным отношениям США Пол Анджело. - Новые месторождения привлекают инвесторов из ближнего и дальнего зарубежья, включая американскую нефтяную компанию Hess Corp и китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию.

- При прогнозируемых темпах добычи Гайана может стать к 2035 году крупнейшим производителем нефти. Страну даже называют «новыми ОАЭ», - уверен заместитель директора Карибской инициативы Вазим Маула.

Мадуро пообещал отвоевать Эссекибо. Он установил новые границы, которые захватили часть морской экономической зоны Гайаны. И с 2015 года президент Венесуэлы периодически направляет военные подкрепления к спорной территории. Гайана же, в свою очередь, не подписала Межамериканский договор о взаимной помощи. А это означает, что в случае военных действий страны Южной Америки вряд ли будут ее защищать.

Эксперты уверены, что кризис на мировом рынке энергоносителей, вызванный введением антироссийских санкций, лишь подогреет аппетиты Венесуэлы. И в Южной Америке может вспыхнуть военный конфликт, не уступающий по своим размерам и объемам все известные на данный момент территориальные конфликты в мире.

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