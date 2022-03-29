Номинанты на «Оскар» получили пакеты с подарками на $140000 каждый

Брать или не брать подарки – это личное дело каждого Фото: REUTERS

Пользователи соцсетей обвиняют звезд Голливуда в бездушии и лицемерии из-за того, что во время конфликтов, проблем с продовольствием, пандемией и прочих напастей номинанты на «Оскар» принимают подарочные комплекты стоимостью в $140 тысяч.

– Как насчет того, чтобы все вы, американские актеры, блеющие в поддержку то одной, то другой инициативы, потребовали отмены подарков, а деньги за них отправили на поддержку разворачивающегося гуманитарного кризиса, – приводит Daily Mail один из наиболее типичных комментариев в социальных сетях.

Брать или не брать подарки – это личное дело каждого. Впрочем, решение об участии в благотворительных акциях каждый тоже принимает самостоятельно. Поэтому, откинем политическую составляющую и заглянем в подарочные сумки.

Итак, что же могли обнаружить звезды в своих пакетах?

Сертификат на пластическую операцию на руках стоимостью около $12 тысяч

Трехдневное пребывание в шотландском замке, включающее услуги дворецкого и личного волынщика на период проживания.

Услуги нью-йоркского косметолога на сумму в $10 тысяч.

Ваучер на земельный участок в Шотландии, автоматически дающий право на титул лорда.

Четырехдневное пребывание для двоих на роскошном курорте стоимостью в $16 тысяч.

Услуги строительной компании по управлению проектом строительства или реконструкции на сумму $25 тысяч.

Другие приятные и весьма недешевые «мелочи» вроде средств по уходу за кожей, «умного» мыла, которое во время умывания бережно очищает ювелирные украшения, оливкового масла с крупицами золота и пр.

Компания Distinctive Assets, которая уже 20 лет формирует подарочные пакеты для номинантов на «Оскар», не стала раскрывать точную стоимость сюрпризов, однако подтвердила, что в этом году она намного превышает $100 тысяч.

Кстати, прошлогодняя «сумка» на «Оскар», по оценкам Forbes, стоила порядка $205 тысяч, так что кризис налицо.