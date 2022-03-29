Видео уничтожения бронетехники ВСУ "Ночными охотниками" показало Минобороны РФ

"Ночные охотники" вылетают на задание с первыми сумерками

Минобороны России демонстрирует видеокадры боевой работы в паре ударных вертолетов Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС России. "Ночные охотники" вылетают на задание в сумерках, и уже с ночного неба уничтожают бронетехнику на позициях Вооруженных сил Украины управляемыми ракетами.

- Авиационный удар наносится вертолетам парами с дистанции до 5 километров, - прокомментировали в Минобороны России.

Пока один вертолет наносит удар, другой его охраняет от возможной атаки.

Ми-28Н "Ночной охотник" имеет средства борьбы с ракетами противника на борту. В его комплекс противоракетной борьбы входит аппаратура предупреждения об облучении вертолета радиолокационными станциями и лазерными целеуказателями противника, которая информирует об этом экипаж, а также аппаратура для постановки помех радиолокационным станциям и помех ракетам с инфракрасной системой наведения. Вертолеты также имеют устройства для отстрела патронов УВ-26 для защиты от ракет с тепловым наведением.

Отметим, что такие вертолеты способны выполнять подобные задания автономно. В запасе у Минобороны есть и более совершенные, модернизированные образцы "Ночных охотников".

В январе этого года управляющий завода "Роствертол" Петр Мотренко докладывал на едином дне приемке министру обороны Сергею Шойгу о досрочном выпуске для российских Вооруженных Сил двух вертолетов Ми-28НМ.

Тогда Мотренко заявил, что боевые вертолеты Ми-28 НМ оснащены полным комплектом бортового комплекса обороны, включая станцию обнаружения пуска и подавления П3РК. Кроме того, Ми-28НМ получили возможность взаимодействовать и обмениваться информацией с беспилотниками.

Напомним, армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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