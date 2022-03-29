Мужчина в один день женился на тройняшках, потому что сестры «привыкли всем делиться»

Хорошо, когда три жены

В одной популярной советской песенке доступно объясняются подводные камни многоженства. Мол, хорошо, когда три жены. Но ведь и тещ-то тоже три!

Изящный выход из этого тупика нашел простой конголезский малый по имени Лувизо. Мужчина возьми и женись на сестрах-тройняшках. В итоге жены - три, теща – одна, да еще и красотой все его супруги не уступают друг другу. Бинго!

Счастливчик сперва и не подозревал, что сорвал джекпот. Лувизо познакомился с девушкой по имени Натали. У них завязались отношения, которые вскоре переросли в бурный роман. Чудеса начались, когда парень пришел с визитом вежливости в дом своей невесты. Из комнаты вышла сперва одна, а затем другая точная копия его Натали. «Познакомься, это Надежа и Наташа, мои сестры», - представила девушка близняшек своему жениху.

Очень скоро Лувизо узнал, что с самого детства сестры привыкли все делать вместе и делить между собой. Но когда Натали, Надежа и Наташа одновременно предложили ему жениться на них, он, по его признанию, чуть не грохнулся в обморок. Однако вскоре очухался и лаконично ответил: «Согласен!»

Надо сказать, что Демократическая республика Конго – одна из немногих стран мира, где многоженство официально узаконено. Но есть ограничение: старшая (она же любимая) жена в обязательном порядке должна давать разрешение на расширение семьи. Понятно, что в случае Лувизо таких проблем не было.

Впрочем, далеко не все одобрили выбор молодого человека. Перед торжественным событием Лувизо вдрызг разругался со своими родителями.

«Увы, папа и мама не одобряют полигамию. Они даже отказались прийти на свадебную церемонию и не разговаривают со мной. Но иногда чтобы что-то приобрести, нужно что-то потерять, так что я не унываю», - приводит издание «Нью-Йорк Пост» признание молодожена.

Ну, а новоиспеченные жены так и вовсе счастливы до небес. «Больше всего мы рады тому, что мужья не смогут разлучить нас. Бог услышал наши молитвы, ведь теперь у нас один муж на троих», - сказали они репортерам.

Совет да любовь, как говорится. И троекратное «горько»! Только что же теперь получается? Одного медового месяца для такой семьи явно будет мало. Нужно Лувизо устраивать, как минимум, медовый квартал.