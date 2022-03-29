Зеленский принялся поучать Европу

Зеленский слишком сильно вошел в роль учителя и не сумел вовремя выйти из образа Фото: REUTERS

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сошел с ума? Или он просто от отчаяния готов испробовать все, что только приводит ему на ум его болезненная фантазия? Он обратился к Германии за помощью, пожаловавшись, что русские разрушают своими ударами немецкое кладбище в городе. "Они разрушают могилы ваших дедушек", - чуть не плачет Атрошенко.

Там действительно около 300 немецких могил. Но вот похоронены там не те немцы, которые исторически жили в Российской империи или в СССР, а пришедшие на советскую землю в составе вермахта. Грубо говоря, немецко-фашистские захватчики. И мэр, похоже, не понимает, что немцам вписываться в эту ситуацию как-то не совсем с руки, поскольку обязательно всплывет вопрос, а что их дедушки там делали. Кстати, про то, что в Черниговской области украинские вандалы ранее снесли памятник освобождавшему Украину генералу Ватутину, мэр Чернигова промолчал. Дедушки-нацисты ему милее и ближе к телу.

Впрочем, он сейчас такой не один в общем строю полусумасшедших-полупсихических. Стоящий во главе Украины президент Владимир Зеленский ни в чем мэру Чернигова не уступает. Помните, кем был персонаж Зеленского в сериале "Слуга народа" до того, как его выбрали президентом? Если нет, я напомню – учителем истории. И сам Зеленский, наверное, снова вошел в этот образ, который его не отпускает. Он, недолго думая, а, наверное, и не думая совсем, взял и расставил оценки лидерам стран Евросоюза.

В Европе сильно удивились такому вольному обращению. Как пишут немецкие газеты, "требовательность Зеленского и критика в адрес европейских партнеров не стали чем-то новым. Новым стало то, что он неожиданно прошелся по каждой стране в отдельности и оценил степень лояльности к Украине каждой страны ЕС": "Литва — за нас. Латвия — за нас. Эстония — за нас. Польша — за нас, Франция — Эммануэль, я очень верю, что вы будете за нас, Греция — верю, что с нами. Германия... Я чуть позже. Португалия — ну практически… Нидерланды — при рациональных, так что найдём общий язык…"

Оценки раздавал щедро, от "пятерки" странам Прибалтики и Польше, до "четверок с минусом" Франции и Германии. А Венгрии Зеленский влупил полноценную "двойку".

- Венгрия... я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? – обратился он к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Зря, между прочим, это сделал. Орбан имеет понятие о дипломатическом этикете и не стал отвечать Зеленскому, как тот того заслуживал, но явно ничего не забыл, не забудет и это оскорбление.

Немецкая пресса единодушна: Зеленский слишком сильно вошел в роль учителя и не сумел вовремя выйти из образа. И тем самым настроил против себя очень многих участников саммита ЕС, на котором выступал Зеленский. Потому что он не понял самого главного – что он фактически оскорбил всех участников саммита: и тех, кого похвалил и "погладил по головке", и тех, кого "поставил в угол".

Перехвалили его. Захвалили "лидером демократии", "защитником свободного мира", " надеждой Европы" и т.д. Посадили за господский стол… Вот и не выдержала его психика, всерьез поверил, что он такой и есть на самом деле. А теперь лидерам ЕС надо просто терпеть…

Отличился и глава МИД Украины Дмитро Кулеба. Он потребовал от всех стран ввести уголовную ответственность за использование буквы "Z", потому что это символ российской спецоперации. В комментариях к этому посту Кулебы люди из многих стран крутят пальцем у виска и осведомляются о его психическом здоровье.

Еще более "зачотно" выступил Кулеба после распространения фейка о якобы отравлении Романа Абрамовича, который, по некоторым сведениям, выполняет некие посреднические функции в переговорном процессе между российской и украинской делегациями.

В преддверии начинающегося сегодня очередного раунда очных переговоров в Турции, Кулеба публично предостерег участников украинской делегации, чтобы они ничего не пили, не ели и старались как можно меньше прикасаться к чему-либо руками. Глава МИД Украины даже не понял, что этим предостережением, которым Кулеба хотел подчеркнуть «опасность» общения с российской делегацией, в действительности он нанес жесточайшее оскорбление принимающей стороне – Турции, которая гарантирует безопасность членам делегаций на своей территории. Это и без учета нюансов очень весомое оскорбление, а если учесть, что речь идет о Турции с ее восточными традициями…

Хитрее черта и глупей вороны. Не зря про них так сказано.