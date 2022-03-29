Минобороны сообщило об уничтожении на Западной Украине базы с горючим

С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева Фото: REUTERS

- Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что беспилотники уничтожают военную технику украинских войск, после того, как выявляют ее базы боепитания и заправки. Такая тактика позволяет надолго парализовать войска украинских националистов.

Попытки противника вести воздушную разведку надежно пресекаются средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил.

- За ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка, - отметил Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины.

Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе – три "Бук-М1" и один "Оса", одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

123 - самолета.

74 - вертолета.

311 - беспилотных летательных аппаратов.

1738 - танков и других боевых бронированных машин.

181 - установка реактивных систем залпового огня.

726 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1592 - единицы специальной военной автомобильной техники.