Минобороны сообщило об уничтожении на Западной Украине базы с горючим

С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева
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- Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Отметим, что беспилотники уничтожают военную технику украинских войск, после того, как выявляют ее базы боепитания и заправки. Такая тактика позволяет надолго парализовать войска украинских националистов.
Попытки противника вести воздушную разведку надежно пресекаются средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил.
- За ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка, - отметил Конашенков.
БОЕВАЯ СВОДКА
В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины.
Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе – три "Бук-М1" и один "Оса", одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
123 - самолета.
74 - вертолета.
311 - беспилотных летательных аппаратов.
1738 - танков и других боевых бронированных машин.
181 - установка реактивных систем залпового огня.
726 - орудий полевой артиллерии и минометов.
1592 - единицы специальной военной автомобильной техники.